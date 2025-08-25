В Москве против блогера возбудили дело за унижение чести ветерана ВОВ

СК возбудил уголовное дело против блогера по статье об унижении чести ветерана ВОВ
СК возбудил уголовное дело против блогера по статье об унижении чести ветерана ВОВ

В Москве возбуждено уголовное дело против блогера по статье об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

«На основании поступивших материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны“)», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что поводом стало видео, где мужчина размышляет о жизни во время блокадного Ленинграда без напитка «бабл-ти» — чая с тапиоковыми шариками.

Кроме того, СК пояснил, что в публикации содержатся высказывания, оскорбляющие память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Расследование уголовного дела продолжается. Имя подозреваемого и детали его высказываний в интересах следствия не разглашаются.

