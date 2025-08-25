В Москве против блогера возбудили дело за унижение чести ветерана ВОВ

В Москве возбуждено уголовное дело против блогера по статье об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«На основании поступивших материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны“)», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что поводом стало видео, где мужчина размышляет о жизни во время блокадного Ленинграда без напитка «бабл-ти» — чая с тапиоковыми шариками.
Кроме того, СК пояснил, что в публикации содержатся высказывания, оскорбляющие память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Расследование уголовного дела продолжается. Имя подозреваемого и детали его высказываний в интересах следствия не разглашаются.
