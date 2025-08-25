Десятки детей отравились на базе отдыха в Дагестане

МЧС: на туристической базе отдыха «Рубас» в Дагестане отравились 28 человек
25 детей отравились на туристической базе отдыха «Рубас»
25 детей отравились на туристической базе отдыха «Рубас»

На туристической базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана зафиксировано массовое пищевое отравление. Пострадали 28 человек, среди которых 25 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

«На базе отдыха „Рубас“ в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей», — сказано в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 19 человек, включая 17 несовершеннолетних, были госпитализированы в Центральную городскую больницу Дербента. Остальным помощь оказали амбулаторно. Сейчас санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование: берутся пробы пищи и воды, опрашиваются сотрудники кухни и отдыхающие.

