Зеленский стал указывать Трампу, что нужно включить в мирный план по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь начал указывать американскому главе Дональду Трампу, что нужно включать в пункты мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в ЮАР.
«Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги», — рассказал Зеленский на конференции. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале офиса президента Украины.
По словам украинского лидера, некоторые предложения Вашингтона Киев выполнить не сможет, так как они противоречат «ценностям или Конституции Украины». Зеленский также отметил, что согласие Украины сесть за стол переговоров с Россией является для Киева «большим компромиссом». При этом украинская сторона рассчитывает на усиление давления США на РФ с целью достижения полного прекращения огня. Отдельно Зеленский указал на необходимость наличия гарантов безопасности для Украины, среди которых должны быть не только Штаты и европейские страны, но и представители африканского континента.
Ранее американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил мнение, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о непризнании Крыма частью России осложняют процесс переговоров, пишет RT. По мнению Трампа, подобные заявления наносят серьезный ущерб мирным переговорам с Россией.
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