Уолтц поставил России и Украине ультиматум из-за «теряющего терпение» Трампа

Уолтц: Россия и Украина должны двигаться к миру, пока Трамп не потерял терпение
© Служба новостей «URA.RU»
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Майк Уолтц указал, что Трамп теряет терпение в мирных переговорах
Майк Уолтц указал, что Трамп теряет терпение в мирных переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил необходимость ускорения переговорного процесса между Россией и Украиной. В своей статье для журнала National Interest он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп теряет терпение в достижении соглашения между странами.

Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира. «Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение», — указал Уолтц в материале.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности поддержать Украину в ответ на действия российского руководства. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic. Глава США также отметил, что у него возникали сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским, подчеркнув его вызывающее поведение во время визита в Белый дом.

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил необходимость ускорения переговорного процесса между Россией и Украиной. В своей статье для журнала National Interest он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп теряет терпение в достижении соглашения между странами. Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира. «Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение», — указал Уолтц в материале. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности поддержать Украину в ответ на действия российского руководства. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic. Глава США также отметил, что у него возникали сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским, подчеркнув его вызывающее поведение во время визита в Белый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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