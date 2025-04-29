Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил необходимость ускорения переговорного процесса между Россией и Украиной. В своей статье для журнала National Interest он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп теряет терпение в достижении соглашения между странами.
Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира. «Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение», — указал Уолтц в материале.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности поддержать Украину в ответ на действия российского руководства. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic. Глава США также отметил, что у него возникали сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским, подчеркнув его вызывающее поведение во время визита в Белый дом.
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