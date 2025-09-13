Число пострадавших при взрыве в баре Мадрида выросло до 21

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество пострадавших от взрыва в баре Мадрида увеличилось до 21
Количество пострадавших от взрыва в баре Мадрида увеличилось до 21 Фото:

Взрыв в баре в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас стал причиной массовых жертв: пострадали 21 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Инцидент произошел в субботу на улице Мануэля Марото. сообщает служба экстренной помощи Мадрида.

"Количество пострадавших увеличилось до 21 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Помимо того, взрывная волна затронула жилой дом, расположенный непосредственно над баром. На место происшествия немедленно прибыли 18 пожарных расчетов, включая кинологическую службу", — сообщает ABC Мадрид.

Пожарные продолжают расчистку завалов, полиция регулирует движение в районе. По данным экстренных служб, спасательные операции продолжаются.

Ранее сообщалось, что в одном из баров Мадрида произошел взрыв, в результате которого не менее 14 человек получили ранения. Информацию предоставила региональная служба экстренной помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрыв в баре в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас стал причиной массовых жертв: пострадали 21 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Инцидент произошел в субботу на улице Мануэля Марото. сообщает служба экстренной помощи Мадрида. "Количество пострадавших увеличилось до 21 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Помимо того, взрывная волна затронула жилой дом, расположенный непосредственно над баром. На место происшествия немедленно прибыли 18 пожарных расчетов, включая кинологическую службу", — сообщает ABC Мадрид. Пожарные продолжают расчистку завалов, полиция регулирует движение в районе. По данным экстренных служб, спасательные операции продолжаются. Ранее сообщалось, что в одном из баров Мадрида произошел взрыв, в результате которого не менее 14 человек получили ранения. Информацию предоставила региональная служба экстренной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...