Число пострадавших при взрыве в баре Мадрида выросло до 21

Взрыв в баре в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас стал причиной массовых жертв: пострадали 21 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Инцидент произошел в субботу на улице Мануэля Марото. сообщает служба экстренной помощи Мадрида.
"Количество пострадавших увеличилось до 21 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Помимо того, взрывная волна затронула жилой дом, расположенный непосредственно над баром. На место происшествия немедленно прибыли 18 пожарных расчетов, включая кинологическую службу", — сообщает ABC Мадрид.
Пожарные продолжают расчистку завалов, полиция регулирует движение в районе. По данным экстренных служб, спасательные операции продолжаются.
Ранее сообщалось, что в одном из баров Мадрида произошел взрыв, в результате которого не менее 14 человек получили ранения. Информацию предоставила региональная служба экстренной помощи.
