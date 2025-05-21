«Просто скажите адрес»: Лавров в Армении пошутил про симпатичных студенток и семейное положение

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита филиалов российских вузов в Армении пошутил о семейном положении студенток, вызвав смех у аудитории. На просьбу ректора университета Эдварда Сандояна указать свой статус, Лавров с юмором заметил: «семейное положение не обязательно говорить, можно просто адрес».
Во время открытой дискуссии модератор попросила участников представляться и называть свою специальность, на что Сергей Лавров с юмором заметил: «Семейное положение не надо говорить, не обязательно время терять, просто задавайте вопросы». Эта реплика вызвала смех в зале.Эдвард Сандоян подхватил шутку министра, добавив: «Девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». На что Лавров заявил: «тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», вновь рассмешив присутствующих.
Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Армении. В ходе поездки глава российского внешнеполитического ведомства проводит переговоры с руководством страны, а также принимает участие в ряде мероприятий, организованных для российских соотечественников, студентов и преподавателей высших учебных заведений.
Сегодня также полиция Армении оттеснила антироссийских активистов от здания Министерства иностранных дел, где проходила встреча глав Сергея Лаврова и армянского коллеги Арарата Мирзояна. Правоохранители закрыли проход к зданию на время. Сейчас ситуация уже нормализовалась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.