Первому замглавы Московского метро подарили кроссовер за махинации в строительстве

Первый замглавы Московского метро признался в получении взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дощатов признал вину в получении взятки
Дощатов признал вину в получении взятки Фото:

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов, возглавляющий дирекцию инфраструктуры, признался в получении взятки. Он подтвердил, что одобрил качество строительных материалов для строительства новых линий столичного метро. А за это получил автомобиль Toyota RAV4. Об этом говорится в материалах дела. 

«В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном», — следует из судебных документов.  С ними ознакомились корреспонденты ТАСС. Отмечается, что кроссовер Дощатов получил за одобрение качества полушпал в рамках контракта на поставку продукции для строительства новых линий метро в Москве, стоимостью свыше 3 миллиардов рублей.

Тем не менее, суд постановил оставить Дощатова под стражей в следственном изоляторе до 23 июня. Срок предварительного расследования по делу продлен до 22 июля. Фигурантами этого дела являются бенефициар акционерного общества «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский, генеральный директор компании Александр Васильев, а также изобретатель Михаил Куцер.

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Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов, возглавляющий дирекцию инфраструктуры, признался в получении взятки. Он подтвердил, что одобрил качество строительных материалов для строительства новых линий столичного метро. А за это получил автомобиль Toyota RAV4. Об этом говорится в материалах дела.  «В настоящее время основания изменились, поскольку Дощатов сотрудничает со следствием, дает признательные показания, раскаивается в содеянном», — следует из судебных документов.  С ними ознакомились корреспонденты ТАСС. Отмечается, что кроссовер Дощатов получил за одобрение качества полушпал в рамках контракта на поставку продукции для строительства новых линий метро в Москве, стоимостью свыше 3 миллиардов рублей. Тем не менее, суд постановил оставить Дощатова под стражей в следственном изоляторе до 23 июня. Срок предварительного расследования по делу продлен до 22 июля. Фигурантами этого дела являются бенефициар акционерного общества «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский, генеральный директор компании Александр Васильев, а также изобретатель Михаил Куцер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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