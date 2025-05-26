Слуцкий заступился за Макрона, которому жена публично дала пощечину

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Даже у Макрона (на фото) могут быть проблемы в семье, заявил Слуцкий
Даже у Макрона (на фото) могут быть проблемы в семье, заявил Слуцкий Фото:

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон относится к России недружественно, проблемы в его личной жизни не должны становится поводом для злорадства. Так лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на публичную пощечину, которую получил Макрон от своей жены Брижит. 

«Он ведет себя крайне недружественно к России. Но в данном ситуации я бы не злорадствовал [на ним]. Любой может оказаться в сложной ситуации», — заявил Леонид Слуцкий в беседе с telegram-каналом Shot. 

Ранее появилось видео, на котором жена легко ударила президента Франции при выходе из самолета. В Елисейском дворце объяснили этот удар шуткой, однако французское издание Le Figaro сообщило о том, что в паре могла произойти ссора до выхода из самолета.

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Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон относится к России недружественно, проблемы в его личной жизни не должны становится поводом для злорадства. Так лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на публичную пощечину, которую получил Макрон от своей жены Брижит.  «Он ведет себя крайне недружественно к России. Но в данном ситуации я бы не злорадствовал [на ним]. Любой может оказаться в сложной ситуации», — заявил Леонид Слуцкий в беседе с telegram-каналом Shot.  Ранее появилось видео, на котором жена легко ударила президента Франции при выходе из самолета. В Елисейском дворце объяснили этот удар шуткой, однако французское издание Le Figaro сообщило о том, что в паре могла произойти ссора до выхода из самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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