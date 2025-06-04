04 июня 2025

Пушилин: ВСУ сбросили взрывчатку на сотрудника МЧС в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пушилин уточнил, что сотрудник МЧС пострадал
Пушилин уточнил, что сотрудник МЧС пострадал Фото:

ВСУ сбросили на сотрудника МЧС взрывчатку, пока тот находился в своем автомобиле. Мужчина остался жив, но пострадал. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на авто пострадал сотрудник МЧС России. Также поврежден его автомобиль», — написал Пушилин у себя в  telegram-канале.

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ВСУ сбросили на сотрудника МЧС взрывчатку, пока тот находился в своем автомобиле. Мужчина остался жив, но пострадал. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на авто пострадал сотрудник МЧС России. Также поврежден его автомобиль», — написал Пушилин у себя в  telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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