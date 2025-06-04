Пушилин: ВСУ сбросили взрывчатку на сотрудника МЧС в Донбассе

Пушилин уточнил, что сотрудник МЧС пострадал
ВСУ сбросили на сотрудника МЧС взрывчатку, пока тот находился в своем автомобиле. Мужчина остался жив, но пострадал. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на авто пострадал сотрудник МЧС России. Также поврежден его автомобиль», — написал Пушилин у себя в telegram-канале.
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