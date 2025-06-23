В Курской области при задержании мародеров погиб начальник военной полиции

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Жаров посмертно представлен к государственной награде
Жаров посмертно представлен к государственной награде Фото:

В Суджанском районе Курской области 22 июня погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Он был убит при попытке задержать подозреваемых в мародерстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным „Жара“. Подозреваемые в убийстве задержаны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах и помогал местным жителям.

Даже в самых тяжелых условиях он проявлял заботу и человечность. Его поступок — пример настоящего патриотизма и преданности долгу. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать помощь семье. По его словам, Жаров будет представлен к награде посмертно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Суджанский район Курской области регулярно подвергается атакам и инцидентам, связанным с действиями диверсионных групп и обстрелами. Ранее, 16 июня, в приграничной деревне Вторая Мужица в результате удара дрона ВСУ погиб местный житель. Его тело смогли эвакуировать только спустя шесть дней. 

Алексей Жаров всегда проявлял заботу и человечность по отношению к мирным жителям приграничья, заявил Хинштейн
Алексей Жаров всегда проявлял заботу и человечность по отношению к мирным жителям приграничья, заявил Хинштейн
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В Суджанском районе Курской области 22 июня погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Он был убит при попытке задержать подозреваемых в мародерстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным „Жара“. Подозреваемые в убийстве задержаны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах и помогал местным жителям. Даже в самых тяжелых условиях он проявлял заботу и человечность. Его поступок — пример настоящего патриотизма и преданности долгу. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать помощь семье. По его словам, Жаров будет представлен к награде посмертно. Обстоятельства происшествия выясняются. Суджанский район Курской области регулярно подвергается атакам и инцидентам, связанным с действиями диверсионных групп и обстрелами. Ранее, 16 июня, в приграничной деревне Вторая Мужица в результате удара дрона ВСУ погиб местный житель. Его тело смогли эвакуировать только спустя шесть дней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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