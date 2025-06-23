В Курской области при задержании мародеров погиб начальник военной полиции

В Суджанском районе Курской области 22 июня погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара. Он был убит при попытке задержать подозреваемых в мародерстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным „Жара“. Подозреваемые в убийстве задержаны», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах и помогал местным жителям.
Даже в самых тяжелых условиях он проявлял заботу и человечность. Его поступок — пример настоящего патриотизма и преданности долгу. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать помощь семье. По его словам, Жаров будет представлен к награде посмертно. Обстоятельства происшествия выясняются.
Суджанский район Курской области регулярно подвергается атакам и инцидентам, связанным с действиями диверсионных групп и обстрелами. Ранее, 16 июня, в приграничной деревне Вторая Мужица в результате удара дрона ВСУ погиб местный житель. Его тело смогли эвакуировать только спустя шесть дней.
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