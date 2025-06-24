Подразделения войсковой группировки ВС РФ «Южная» установили контроль над поселком Дылеевка, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений войсковой группировки «Южная».
Российские войска продолжают наступление в ДНР, нанеся успешный удар у реки Нитриус и вытеснив ВСУ из района Карповки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, был уничтожен укрепленный опорный пункт противника и обеспечено продвижение российских сил, передает «Царьград».
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