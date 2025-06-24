Российские войска освободили село в ДНР

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В освобождении населенного пункта участвовала группировка войск «Южная»
В освобождении населенного пункта участвовала группировка войск «Южная» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения войсковой группировки ВС РФ «Южная» установили контроль над поселком Дылеевка, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«Освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений войсковой группировки «Южная». 

Российские войска продолжают наступление в ДНР, нанеся успешный удар у реки Нитриус и вытеснив ВСУ из района Карповки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, был уничтожен укрепленный опорный пункт противника и обеспечено продвижение российских сил, передает «Царьград».

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Подразделения войсковой группировки ВС РФ «Южная» установили контроль над поселком Дылеевка, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «Освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений войсковой группировки «Южная».  Российские войска продолжают наступление в ДНР, нанеся успешный удар у реки Нитриус и вытеснив ВСУ из района Карповки. По словам военного эксперта Андрея Марочко, был уничтожен укрепленный опорный пункт противника и обеспечено продвижение российских сил, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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