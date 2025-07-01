Путин ввел спецсчета для иностранных инвесторов при покупке ценных бумаг РФ

Президент России Владимир Путин своим указом ввел новый тип специальных счетов для иностранных инвесторов — счета типа «Ин». Эти счета могут использоваться для покупки ценных бумаг российских компаний и открываются за счет денежных средств, переведенных на них с аккаунтов в иностранных банках и других финансовых организациях, расположенных за пределами России.
«Иностранные инвестиции осуществляются за счет денежных средств, зачисленных на счета типа 'Ин'», — отмечается в указе, опубликованном на сайте правовых актов. Инвесторы, открывшие такие счета, не будут обязаны также открывать уже существующие специальные счета типа «С».
Однако указом вводится запрет на инвестиции с других счетов, а также на снятие наличных средств со счетов типа «Ин». Эти специальные счета могут использоваться, в частности, для расчетов при приобретении российских ценных бумаг.
Кроме того, указ утверждает дополнительные гарантии прав иностранных инвесторов. Он устанавливает условия, при которых иностранные граждане могут осуществлять инвестиции в Россию, не учитывая контрсанкционные указания 2022 и 2023 годов, ограничивающие действия представителей недружественных стран. Гарантии касаются приобретения и продажи российских ценных бумаг на бирже или при IPO, использования деривативов и размещения средств на вкладах в российских банках.
Введение новых счетов для иностранных инвесторов стало очередным шагом в реформировании инвестиционной политики России после ограничений 2022–2023 годов. Ранее, в конце 2024 года, президент поручил внедрить отдельные инвестиционные счета для несовершеннолетних, что также направлено на развитие финансовых инструментов и создание дополнительных гарантий для различных категорий инвесторов.
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