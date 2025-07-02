Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за авиакатастрофы под Актау

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Самолет компании AZAL потерпел крушение в пригороде Казахстана (архивное фото)
Самолет компании AZAL потерпел крушение в пригороде Казахстана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел страны. Там ему был заявлен официальный протест в связи с вопросом расследования катастрофы самолета авиакомпании AZAL, произошедшей в окрестностях Актау в конце декабря прошлого года.

«До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения», — говорится в сообщении.  Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась в среду и прошла с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова.

В документе отмечается, что азербайджанская сторона рассчитывает на проведение со стороны России всестороннего и открытого расследования произошедшей авиакатастрофы, привлечение виновных лиц к ответственности, а также выплату компенсаций пострадавшим.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. Согласно информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По сведениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, выжить удалось 29 человек; как уточнили в посольстве России, среди них — девять граждан РФ. В общей сложности, по спискам, на борту находились 16 россиян.

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Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел страны. Там ему был заявлен официальный протест в связи с вопросом расследования катастрофы самолета авиакомпании AZAL, произошедшей в окрестностях Актау в конце декабря прошлого года. «До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения», — говорится в сообщении.  Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась в среду и прошла с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. В документе отмечается, что азербайджанская сторона рассчитывает на проведение со стороны России всестороннего и открытого расследования произошедшей авиакатастрофы, привлечение виновных лиц к ответственности, а также выплату компенсаций пострадавшим. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. Согласно информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По сведениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, выжить удалось 29 человек; как уточнили в посольстве России, среди них — девять граждан РФ. В общей сложности, по спискам, на борту находились 16 россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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