Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за авиакатастрофы под Актау

Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел страны. Там ему был заявлен официальный протест в связи с вопросом расследования катастрофы самолета авиакомпании AZAL, произошедшей в окрестностях Актау в конце декабря прошлого года.
«До сведения посла был донесен протест азербайджанской стороны в связи с расследованием крушения пассажирского самолета AZAL. Было отмечено, что инцидент... и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения», — говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась в среду и прошла с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова.
В документе отмечается, что азербайджанская сторона рассчитывает на проведение со стороны России всестороннего и открытого расследования произошедшей авиакатастрофы, привлечение виновных лиц к ответственности, а также выплату компенсаций пострадавшим.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. Согласно информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По сведениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, выжить удалось 29 человек; как уточнили в посольстве России, среди них — девять граждан РФ. В общей сложности, по спискам, на борту находились 16 россиян.
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