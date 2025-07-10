Politico: Украина безуспешно пытается организовать беседу Умерова и Хегсета

Киев пытается организовать беседу министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Питом Хегсетом. Американская сторона еще не дала согласие на телефонный разговор. Об этом сообщает издание Politico.
«Украинцы пытаются организовать беседу министра обороны Рустема Умерова с Питом Хегсетом с первого июля, когда без предупреждения были приостановлены поставки зенитных ракет и высокоточного оружия, уже готовых к отправке на Украину. Аппарат Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор», — цитируют Politico.
Ранее, газета The New York Times сообщила, что США приостановили поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Спустя время Пентангон заявил, что поставки продолжатся. Причем глава США Дональд Трамп пообещал дать Киеву столько оружия, сколько нужно.
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