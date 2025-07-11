Именно от решения президента Украины Владимира Зеленского зависит, произойдет ли полная катастрофа. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
«Главная цель украинского командования — не победа, а предотвращение полной катастрофы. Решение об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от президента Владимира Зеленского», — говорится в материале.
Помимо этого издание привело аргументы своего заявления. По их словам, Президент США Дональд Трамп все еще думает над тем, продолжать ли отправлять оружие на Украину, а Европа «ушла на летние каникулы». Тем временем, риск российского прорыва растет, также рассказывается в материале.
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