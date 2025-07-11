На Западе ждут судьбоносного для ВСУ решения Зеленского

NZZ: решение Зеленского об отступлении сможет предотвратить угрозу прорыва ВС РФ
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Решение о выводе войск зависит не от командующего армией, а от Зеленского, считает швейцарская газета
Решение о выводе войск зависит не от командующего армией, а от Зеленского, считает швейцарская газета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Именно от решения президента Украины Владимира Зеленского зависит, произойдет ли полная катастрофа. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«Главная цель украинского командования — не победа, а предотвращение полной катастрофы. Решение об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от президента Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Помимо этого издание привело аргументы своего заявления. По их словам, Президент США Дональд Трамп все еще думает над тем, продолжать ли отправлять оружие на Украину, а Европа «ушла на летние каникулы». Тем временем, риск российского прорыва растет, также рассказывается в материале.

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Именно от решения президента Украины Владимира Зеленского зависит, произойдет ли полная катастрофа. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. «Главная цель украинского командования — не победа, а предотвращение полной катастрофы. Решение об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от президента Владимира Зеленского», — говорится в материале. Помимо этого издание привело аргументы своего заявления. По их словам, Президент США Дональд Трамп все еще думает над тем, продолжать ли отправлять оружие на Украину, а Европа «ушла на летние каникулы». Тем временем, риск российского прорыва растет, также рассказывается в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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