В МИД Ирана рассказали о встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июля проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«В ходе поездки господина Аракчи в Китай, где завтра пройдет заседание СМИД ШОС, в котором ... примет участие господин Лавров, состоится встреча двух министров. На повестке дня — продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос», — сказал Багаи в беседе с РИА Новости.
По словам представителя иранского ведомства, среди ключевых тем встречи значатся вопросы развития взаимодействия между Тегераном и Москвой, обсуждение ситуации в регионе и обмен позициями по иранской ядерной программе. Ожидается, что главы МИД уделят особое внимание обсуждению текущих вызовов безопасности и путям дальнейшей координации усилий в рамках ШОС.
Ранее министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине, в ходе которых рассмотрели вопросы двусторонних отношений с США, а также обменялись мнениями по возможным путям разрешения конфликта на Украине. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули стремление Москвы и Пекина совместными усилиями способствовать дальнейшему развитию ШОС, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.