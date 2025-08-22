Президент Финляндии признался, что однажды его спас контакт Лаврова в телефоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стубб пригрозил номером Лаврова, чтобы те пропустили его на вылет, заявил президент Финляндии
Стубб пригрозил номером Лаврова, чтобы те пропустили его на вылет, заявил президент Финляндии Фото:

Президенту Финляндии Александру Стуббу помогло наличие номера главы МИД Сергея Лаврова на телефоне в аэропорту после поездки в Сибирь. Об этом заявил сам Стубб.

«Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — заявил Стубб. Его слова приводит телерадиокомпания Yle. По его словам, он пригрозил звонком сотрудникам аэропорта, которые обратили внимание на отсутствие у него нужных документов. Тогда президент Финляндии был главой МИД.

Ранее высказывания Александра Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» уже вызывали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напоминали, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла только после наступления Красной Армии в 1944 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту Финляндии Александру Стуббу помогло наличие номера главы МИД Сергея Лаврова на телефоне в аэропорту после поездки в Сибирь. Об этом заявил сам Стубб. «Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — заявил Стубб. Его слова приводит телерадиокомпания Yle. По его словам, он пригрозил звонком сотрудникам аэропорта, которые обратили внимание на отсутствие у него нужных документов. Тогда президент Финляндии был главой МИД. Ранее высказывания Александра Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» уже вызывали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напоминали, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла только после наступления Красной Армии в 1944 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...