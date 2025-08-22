Президенту Финляндии Александру Стуббу помогло наличие номера главы МИД Сергея Лаврова на телефоне в аэропорту после поездки в Сибирь. Об этом заявил сам Стубб.
«Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — заявил Стубб. Его слова приводит телерадиокомпания Yle. По его словам, он пригрозил звонком сотрудникам аэропорта, которые обратили внимание на отсутствие у него нужных документов. Тогда президент Финляндии был главой МИД.
Ранее высказывания Александра Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» уже вызывали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напоминали, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла только после наступления Красной Армии в 1944 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.