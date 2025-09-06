ВСУ пытаются сосредоточить войска у границы Курской и Белгородской областей

Российские войска срывают ротации ВСУ, не давая им продвинуться вглубь Курской и Белгородской областей
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить войска у границы Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Лабиринт.

«Подразделения Вооруженных сил России препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей», — сообщил Лабиринт в беседе с RT. По его словам, российские войска препятствуют ротации ВСУ и наносят удары по складам с боеприпасами. Он отметил, что передвижения украинских сил находятся под постоянным контролем, а попытки формирования ударных групп оперативно пресекаются в приграничных районах.

Ранее telegram-канал группировки войск «Север» сообщил, что украинское командование перебрасывает на Сумское направление батальон президентской бригады, участвовавший во вторжении в Курскую область. Это произошло после неудачной контратаки 225-го штурмового полка в районе Андреевки, который понес потери и отошел на исходные позиции.

