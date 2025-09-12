ВСУ атаковали Смоленскую АЭС: что происходит в регионе

ВСУ атаковали беспилотником действующий энергоблок Смоленской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После атаки дронов ВСУ Смоленская АЭС работает в штатном режиме
После атаки дронов ВСУ Смоленская АЭС работает в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ атаковали беспилотником действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». Из-за атаки были выбиты окна в помещениях. Как сейчас обстоит ситуация в Смоленской области — в материале URA.RU. 

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

ВСУ атаковали беспилотником здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. Инцидент произошел в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки станции, когда технические средства зафиксировали и подавили боевой дрон. Уточняется, что из-за взрыва выбиты несколько окон во вспомогательных помещениях, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет.

Смоленская АЭС работает без сбоев
Смоленская АЭС работает без сбоев
Фото:

Атомная электростанция работает в штатном режиме

Все три энергоблока Смоленской атомной электростанции продолжают работать в штатном режиме после атаки вражеских дронов. Происшествие не повлияло на безопасность эксплуатации станции. Специалисты предприятия незамедлительно провели необходимые проверки и подтвердили стабильную работу всех систем. Сейчас энергоблоки Смоленской АЭС продолжают обеспечивать электроэнергией регион и работают без сбоев. На предприятии продолжается постоянный контроль за состоянием оборудования и радиационной обстановкой.

История Смоленской АЭС

За август 2025 года САЭС выработала 2 069,5 млн кВт.ч электроэнергии
За август 2025 года САЭС выработала 2 069,5 млн кВт.ч электроэнергии
Фото:

Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». Предприятие играет ключевую роль объекта в энергоснабжении региона. За август 2025 года выработала 2 069,5 млн кВт.ч электроэнергии. С начала текущего года суммарный показатель производства составил 12 630,8 млн кВт.ч. Она ежегодно выдает в энергосистему страны около 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Это более 80% всего объема, производимого энергетическими предприятиями Смоленской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали беспилотником действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». Из-за атаки были выбиты окна в помещениях. Как сейчас обстоит ситуация в Смоленской области — в материале URA.RU.  ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС ВСУ атаковали беспилотником здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. Инцидент произошел в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки станции, когда технические средства зафиксировали и подавили боевой дрон. Уточняется, что из-за взрыва выбиты несколько окон во вспомогательных помещениях, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет. Атомная электростанция работает в штатном режиме Все три энергоблока Смоленской атомной электростанции продолжают работать в штатном режиме после атаки вражеских дронов. Происшествие не повлияло на безопасность эксплуатации станции. Специалисты предприятия незамедлительно провели необходимые проверки и подтвердили стабильную работу всех систем. Сейчас энергоблоки Смоленской АЭС продолжают обеспечивать электроэнергией регион и работают без сбоев. На предприятии продолжается постоянный контроль за состоянием оборудования и радиационной обстановкой. История Смоленской АЭС Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». Предприятие играет ключевую роль объекта в энергоснабжении региона. За август 2025 года выработала 2 069,5 млн кВт.ч электроэнергии. С начала текущего года суммарный показатель производства составил 12 630,8 млн кВт.ч. Она ежегодно выдает в энергосистему страны около 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Это более 80% всего объема, производимого энергетическими предприятиями Смоленской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...