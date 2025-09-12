ВСУ атаковали Смоленскую АЭС: что происходит в регионе

ВСУ атаковали беспилотником действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом». Из-за атаки были выбиты окна в помещениях. Как сейчас обстоит ситуация в Смоленской области — в материале URA.RU.
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ атаковали беспилотником здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Росатома. Инцидент произошел в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки станции, когда технические средства зафиксировали и подавили боевой дрон. Уточняется, что из-за взрыва выбиты несколько окон во вспомогательных помещениях, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет.
Атомная электростанция работает в штатном режиме
Все три энергоблока Смоленской атомной электростанции продолжают работать в штатном режиме после атаки вражеских дронов. Происшествие не повлияло на безопасность эксплуатации станции. Специалисты предприятия незамедлительно провели необходимые проверки и подтвердили стабильную работу всех систем. Сейчас энергоблоки Смоленской АЭС продолжают обеспечивать электроэнергией регион и работают без сбоев. На предприятии продолжается постоянный контроль за состоянием оборудования и радиационной обстановкой.
История Смоленской АЭС
Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». Предприятие играет ключевую роль объекта в энергоснабжении региона. За август 2025 года выработала 2 069,5 млн кВт.ч электроэнергии. С начала текущего года суммарный показатель производства составил 12 630,8 млн кВт.ч. Она ежегодно выдает в энергосистему страны около 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Это более 80% всего объема, производимого энергетическими предприятиями Смоленской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.