Беременным россиянкам проезд в общественном транспорте сделают бесплатным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для беременных женщин сделают бесплатный проезд в общественном транспорте
Для беременных женщин сделают бесплатный проезд в общественном транспорте Фото:

В Госдуме предложили сделать беременным женщинам бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Об этом говорится в тексте инициативы.

«Предлагается предоставить беременным женщинам право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта», — приводят слова текста РИА Новости. Уточняется, что отсутствие такой меры поддержки приводит к социальной несправедливости.

Несмотря на уязвимость своего положения беременные женщины не получают достаточной транспортной доступности. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 20 федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».

Ранее депутаты Госдумы уже предлагали меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми, в том числе сокращение рабочего дня для будущих мам до шести часов с сохранением полной зарплаты и введение оплачиваемых отпусков для отцов. Эти инициативы направлены на создание более благоприятных условий для беременных и повышение рождаемости в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили сделать беременным женщинам бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Об этом говорится в тексте инициативы. «Предлагается предоставить беременным женщинам право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта», — приводят слова текста РИА Новости. Уточняется, что отсутствие такой меры поддержки приводит к социальной несправедливости. Несмотря на уязвимость своего положения беременные женщины не получают достаточной транспортной доступности. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 20 федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Ранее депутаты Госдумы уже предлагали меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми, в том числе сокращение рабочего дня для будущих мам до шести часов с сохранением полной зарплаты и введение оплачиваемых отпусков для отцов. Эти инициативы направлены на создание более благоприятных условий для беременных и повышение рождаемости в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...