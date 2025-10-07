Беременным россиянкам проезд в общественном транспорте сделают бесплатным

В Госдуме предложили сделать беременным женщинам бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Об этом говорится в тексте инициативы.
«Предлагается предоставить беременным женщинам право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта», — приводят слова текста РИА Новости. Уточняется, что отсутствие такой меры поддержки приводит к социальной несправедливости.
Несмотря на уязвимость своего положения беременные женщины не получают достаточной транспортной доступности. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 20 федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».
Ранее депутаты Госдумы уже предлагали меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми, в том числе сокращение рабочего дня для будущих мам до шести часов с сохранением полной зарплаты и введение оплачиваемых отпусков для отцов. Эти инициативы направлены на создание более благоприятных условий для беременных и повышение рождаемости в стране.
