Гуцул поздравила Путина с днем рождения

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поздравила российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Свое обращение к президенту РФ она передала через адвокатов.
Она поздравила Путина от себя лично и от всего гагаузского народа. Гуцул пожелала главе российского государства здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости.
