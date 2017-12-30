Российские военные раскрыли троллинг от украинского генерала

15:40 30 декабря 2017 0

О защите Крымского моста подумали заранее Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Ракетную угрозу для Крымского моста, о которой заявил экс-глава Генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко, российские специалисты предусмотрели еще на стадии проектирования переправы, сообщили «URA.RU» военные эксперты. По их словам, заявление украинского генерал-лейтенанта об уязвимости объекта — это всего лишь попытка «ущипнуть» Россию в информационном поле.

Накануне Романенко заявил, что «с военной точки зрения он [мост] является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования». При этом украинский генерал отметил стратегическую важность объекта для России. Мост способствует экономическому росту Крыма и «может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника».

Полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «URA.RU» подтвердил, что такой важный и масштабный объект как Крымский мост очень привлекателен для атаки. По словам эксперта, поднимая вопрос уязвимости Крымского моста, украинские генералы пытаются «ущипнуть» Россию в информационном пространстве. Военный эксперт с трудом верит, что Украина найдет смельчаков, согласившихся напрямую атаковать Крымский мост, ведь они получат серьезный отпор.

«Они троллят наши возможности, ведь было бы глупо создавать такой проект, не продумав все угрозы и риски, — сказал Кошкин „URA.RU“. — Беда для украинских полководцев в том, что мы обладаем уникальными передовыми технологиями прикрытия объекта в мирное время, зенитно-ракетными комплексами. Когда проект принимался, эти вопросы прорабатывались. Мост строили с учетом геополитики».

Крым находится под защитой не только мощной системы ПВО, но и военно-морского флота, напомнил глава Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганок. «Украинцам стоит понимать, что за любым ударом последует ответный. Сейчас без труда можно вычислить, откуда была пущена ракета», — сказал собеседник агентства.

Кошкин не исключил, что украинцы будут пытаться провести диверсии: «Взрывпакет, например, какой-нибудь положат». Возможность провокаций в беседе с нашим агентством не исключил и обозреватель «КП», экс-начальник пресс-службы Минобороны, полковник в запасе Виктор Баранец.

«Могут быть разные атаки. Например, под водой диверсанты подплывут, или судно будет проходить и повредит сваи, или какой-нибудь летчик-террорист подлетит с воздуха. Но когда только строился мост, уже были предусмотрена его оборона и защита. Например, была создана специальная служба, которая контролирует происходящее. Это стратегический объект, поэтому он будет прикрыт от угроз со всех направлений», — сказал Баранец.

Анатолий Цыганок также добавил, что Крымский мост также защищен новейшей технологией обнаружения подводных угроз. «На удалении до 2-3 километров имеется специальная система обнаружения подводных пловцов. Она впервые была использована еще во время Олимпиады в Сочи», — сказал военный эксперт.

Напомним, что транспортный переход в Крым начали строить после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. Проект позволит связать регион с материковой частью государства. Общая протяженность объекта — 19 километров. Когда мост достроят, он станет самым длинным в стране.