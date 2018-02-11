Как безбедно жить на пенсии. Лайфхаки от «URA.RU»

14:15 11 февраля 2018 9

Как обеспечить себе старость — многие задумываются об этом слишком поздно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионный возраст в ближайшее время могут поднять для женщин до 60 лет, а для мужчин до 63. Такие рекомендации правительству дали эксперты президентской РАНХиГС. Напомним, что пенсионный возраст в России со времен Советского союза (с 1932 года) ни разу не поднимался: женщины пока еще уходят на заслуженный отдых в 55, а мужчины — в 60 лет. По данным Росстата, в декабре 2017 года средняя пенсия в России составила 13 тысяч 304 рубля. При этом сумма прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России в 2018 году составляет 8 тысяч 496 рублей. Для тех, кто не хочет быть зависимым от госвыплат и работать до глубокой старости — «URA.RU» собрало лайфхаки о том, как обеспечить себе безбедную старость.

Копить с молодости

Если каждый месяц откладывать по 20 тыс. рублей, то довольно скоро можно накопить миллион Фото: Ken Teegardin/Flickr

Первый и самый верный способ встретить старость при деньгах — накопить. Такую рекомендацию «URA.RU» дал ведущий аналитик портала «Банкодром.ру» Вячеслав Путиловский. Эксперт советует не хранить деньги в рублях: наличные доллары или евро обогатят россиянина, если произойдет девальвация нашей валюты.

Аналитик предлагает откладывать от каждой зарплаты по определенной сумме: «Если делать вклад по 20 тысяч рублей в месяц, то через четыре года накопится миллион, а через 10 лет — три. И если пойти по наиболее консервативному сценарию, то полученную сумму можно вложить в недвижимость: например, купить несколько однокомнатных квартир под сдачу».

В таком случае можно будет ежемесячно получать доход, в несколько раз превышающий размер пенсии.

Хозяин доходного дома

Если у вас не получилось накопить на дополнительную квартиру, то можно заработать и на той, что есть. Как рассказал «URA.RU» член Российской гильдии риелторов Константин Борсуков, пенсионеры могут обеспечить свою старость двумя способами: сдать квартиру внаем или подписать договор о ренте.

Студенту-иностранцу комнату можно сдать за доллары или евро Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Пенсионеры сдают свои квартиры в городе и переезжают: на дачу, в другой город или съезжаются со своими детьми, чтобы помогать с внуками. Пенсионеры сейчас не настолько активные арендодатели, как могли бы быть из-за страхов и неудобства. Если есть поддержка в виде детей, которые могут последить за съемщиками, то старики идут на это охотнее», — рассказал эксперт.

По его словам, следующее поколение пенсионеров будет прогрессивнее, и не исключено, что переезжать будут не на дачу, а в теплые страны. Он также напомнил, что свободную комнату в своей квартире можно сдавать студентам.

Узнайте, есть ли в университете вашего города международная программа. Зачастую кураторы аспирантов из США и Европы предпочитают заселять своих подопечных не в общежития, а в частные квартиры. По информации «URA.RU», в Москве за комнату для иностранных студентов просят от 850 $ в месяц, в регионах — от 550 $. Если хозяин квартиры готов кормить своего жильца ужинами, то стоимость аренды вырастет минимум на 10%.

Не только хобби, но и доход

Есть более творческие способы заработка. Учителя на пенсии могут давать частные уроки. А с развитием технологий это делают не выходя из дома: за час занятия по скайпу преподаватели получают от 700 рублей. Самые предприимчивые могут научиться «майнить» криптовалюту и играть на электронных биржах.

Можно шить курточки для собачек — они стоят от 1000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более классический вариант — вышивки и вязание, шитье и выпечка, изготовление ручной косметики и бижутерии. В интернете есть сайты для тех, кто продает и покупает изделия ручной работы. За небольшую плату мастер получает свою страницу и базу возможных клиентов. Цена готовой продукции, сделанной своими руками, обычно в разы превышает себестоимость. Выгодно, например, шить одежду для собак: зимние свитера и курточки для маленьких пород продаются в интернете от 1000 рублей за штуку.

Вы можете пойти еще дальше и стать видеоблогером. Выкладывая в YouTube ролики с интересными рассказали о своей жизни и лайфхаками, можно стать не только богатым, но и знаменитым. Блогеры-новички получают по 20—30 центов за 1 тыс. показов. Раскрутившись, зарабатывают от двух до десяти долларов за тысячу показов, плюс прямые предложения рекламодателей. Так, в США успешным блогером стала 62-летняя женщина, мать двоих детей и бабушка семерых внуков Мелисса. Она ведет влог «Жизнь и красота после шестидесяти», в котором делится своими секретами удачного гардероба и макияжа. Бьютиблогинг на просторах Рунета пока остается не охваченным.

Родить себе кормильца

Безбедная старость — это успешные дети. Российская семья по своей сути считается классической и патриархальной, говорят эксперты. Ситуация, когда сыновья содержали своих родителей, была для нас нормой, пока не появилась распределительная пенсионная система. Но даже с появлением госвыплат дети продолжают помогать своим близким.

Дети, воспитанные в вашей любви, будут помогать вам в старости Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы Евгений Андреев настаивает, что от того как вы воспитаете своих детей, зависит ваше будущее. «Когда родители рожают детей и заботятся о них, то заключается социальный договор, по которому дети должны содержать своих родителей. Только нужно вложиться в детей, чтобы они получали для этого достаточные доходы. Дети, которых любили родители, пока они становились взрослыми, как правило, любят родителей и заботятся о них», — уверяет демограф. Он привел данные, что во время экономических изменений в начале 90-х годов пенсионеры, которые сумели воспитать предприимчивых детей, пострадали меньше остальных групп населения.

Сейчас законом предусмотрены обязательные алименты на содержание неплатежеспособных родителей. Если пенсии не хватает на пропитание, оплату коммунальных услуг и лекарства, то трудоспособные дети (старше 18 лет) обязаны оказывать необходимую материальную поддержку.