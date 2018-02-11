Как безбедно жить на пенсии. Лайфхаки от «URA.RU»

Пенсионный возраст в ближайшее время могут поднять для женщин до 60 лет, а для мужчин до 63. Такие рекомендации правительству дали эксперты президентской РАНХиГС. Напомним, что пенсионный возраст в России со времен Советского союза (с 1932 года) ни разу не поднимался: женщины пока еще уходят на заслуженный отдых в 55, а мужчины — в 60 лет. По данным Росстата, в декабре 2017 года средняя пенсия в России составила 13 тысяч 304 рубля. При этом сумма прожиточного минимума для пенсионеров в целом по России в 2018 году составляет 8 тысяч 496 рублей. Для тех, кто не хочет быть зависимым от госвыплат и работать до глубокой старости — «URA.RU» собрало лайфхаки о том, как обеспечить себе безбедную старость.
Копить с молодости
Первый и самый верный способ встретить старость при деньгах — накопить. Такую рекомендацию «URA.RU» дал ведущий аналитик портала «Банкодром.ру» Вячеслав Путиловский. Эксперт советует не хранить деньги в рублях: наличные доллары или евро обогатят россиянина, если произойдет девальвация нашей валюты.
Аналитик предлагает откладывать от каждой зарплаты по определенной сумме: «Если делать вклад по 20 тысяч рублей в месяц, то через четыре года накопится миллион, а через 10 лет — три. И если пойти по наиболее консервативному сценарию, то полученную сумму можно вложить в недвижимость: например, купить несколько однокомнатных квартир под сдачу».
В таком случае можно будет ежемесячно получать доход, в несколько раз превышающий размер пенсии.
Хозяин доходного дома
Если у вас не получилось накопить на дополнительную квартиру, то можно заработать и на той, что есть. Как рассказал «URA.RU» член Российской гильдии риелторов Константин Борсуков, пенсионеры могут обеспечить свою старость двумя способами: сдать квартиру внаем или подписать договор о ренте.
«Пенсионеры сдают свои квартиры в городе и переезжают: на дачу, в другой город или съезжаются со своими детьми, чтобы помогать с внуками. Пенсионеры сейчас не настолько активные арендодатели, как могли бы быть из-за страхов и неудобства. Если есть поддержка в виде детей, которые могут последить за съемщиками, то старики идут на это охотнее», — рассказал эксперт.
По его словам, следующее поколение пенсионеров будет прогрессивнее, и не исключено, что переезжать будут не на дачу, а в теплые страны. Он также напомнил, что свободную комнату в своей квартире можно сдавать студентам.
Узнайте, есть ли в университете вашего города международная программа. Зачастую кураторы аспирантов из США и Европы предпочитают заселять своих подопечных не в общежития, а в частные квартиры. По информации «URA.RU», в Москве за комнату для иностранных студентов просят от 850 $ в месяц, в регионах — от 550 $. Если хозяин квартиры готов кормить своего жильца ужинами, то стоимость аренды вырастет минимум на 10%.
Не только хобби, но и доход
Есть более творческие способы заработка. Учителя на пенсии могут давать частные уроки. А с развитием технологий это делают не выходя из дома: за час занятия по скайпу преподаватели получают от 700 рублей. Самые предприимчивые могут научиться «майнить» криптовалюту и играть на электронных биржах.
Более классический вариант — вышивки и вязание, шитье и выпечка, изготовление ручной косметики и бижутерии. В интернете есть сайты для тех, кто продает и покупает изделия ручной работы. За небольшую плату мастер получает свою страницу и базу возможных клиентов. Цена готовой продукции, сделанной своими руками, обычно в разы превышает себестоимость. Выгодно, например, шить одежду для собак: зимние свитера и курточки для маленьких пород продаются в интернете от 1000 рублей за штуку.
Вы можете пойти еще дальше и стать видеоблогером. Выкладывая в YouTube ролики с интересными рассказали о своей жизни и лайфхаками, можно стать не только богатым, но и знаменитым. Блогеры-новички получают по 20—30 центов за 1 тыс. показов. Раскрутившись, зарабатывают от двух до десяти долларов за тысячу показов, плюс прямые предложения рекламодателей. Так, в США успешным блогером стала 62-летняя женщина, мать двоих детей и бабушка семерых внуков Мелисса. Она ведет влог «Жизнь и красота после шестидесяти», в котором делится своими секретами удачного гардероба и макияжа. Бьютиблогинг на просторах Рунета пока остается не охваченным.
Родить себе кормильца
Безбедная старость — это успешные дети. Российская семья по своей сути считается классической и патриархальной, говорят эксперты. Ситуация, когда сыновья содержали своих родителей, была для нас нормой, пока не появилась распределительная пенсионная система. Но даже с появлением госвыплат дети продолжают помогать своим близким.
Ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы Евгений Андреев настаивает, что от того как вы воспитаете своих детей, зависит ваше будущее. «Когда родители рожают детей и заботятся о них, то заключается социальный договор, по которому дети должны содержать своих родителей. Только нужно вложиться в детей, чтобы они получали для этого достаточные доходы. Дети, которых любили родители, пока они становились взрослыми, как правило, любят родителей и заботятся о них», — уверяет демограф. Он привел данные, что во время экономических изменений в начале 90-х годов пенсионеры, которые сумели воспитать предприимчивых детей, пострадали меньше остальных групп населения.
Сейчас законом предусмотрены обязательные алименты на содержание неплатежеспособных родителей. Если пенсии не хватает на пропитание, оплату коммунальных услуг и лекарства, то трудоспособные дети (старше 18 лет) обязаны оказывать необходимую материальную поддержку.