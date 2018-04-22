Когда Россия перестала ладить с Америкой?

11:40 22 апреля 2018 1

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. Большую часть времени они были благожелательными Рисунок здесь и далее: Динислам Добаев

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские отношения находятся на самом низком уровне за всю историю. В эти дни западная пресса вовсю просчитывала сценарии Третьей мировой войны, а на российских федеральных каналах рассказывали, какие продукты стоит брать с собой в бомбоубежище. Это не первый и даже не самый серьезный кризис российско-американских отношений. Бывали времена и похуже. А бывало и наоборот: Россия и Америка приходили друг к другу на помощь в самые тяжелые моменты истории, когда другие страны предпочитали оставаться в стороне или даже мечтали нагреть руки на неурядицах соседа. «URA.RU» подобрало пять самых интересных случаев в истории российско-американских отношений.

Россия с симпатией отнеслась к американцам во время войны за независимость в 1775—1783 годах

Сейчас в это мало кто поверит, но большую часть истории отношения между Россией и США складывались весьма благоприятно. Так, российская императрица Екатерина II с самого начала симпатизировала американским колонистам. За несколько лет до войны за независимость она предсказала, что «ещё при её жизни» американские колонии добьются независимости от Европы. А когда разразилась война, она заявила, что «колонии навсегда распрощались с Англией».

В те годы Великобритания пыталась организовать торговую блокаду восставших колоний (эквивалент санкций в XVIII веке), запрещая третьим странам ввозить свои товары. Однако Россия и не думала подчиняться: за годы войны объем торговли с американцами только вырос. Торговля с Россией дала американским колониям рынки сбыта, а также обеспечила их деньгами и необходимыми для выживания товарами. Кроме того, в войне за независимость на стороне США воевали как минимум шесть россиян.

Американцы поддержали Россию в Крымскую войну, а россияне остановили интервенцию европейцев во время Гражданской войны в США

Традиция хороших отношений продолжилась и в XIX веке. Так, американцы устраивали крупнейшие банкеты в честь победы России над Наполеоном. США стали фактически единственной страной, которая выказала свою поддержку России во время тяжелой для нашей страны Крымской войны (1853—1856 гг.). В те годы Россия оказалась в международной изоляции, и ей пришлось воевать чуть ли не со всей Европой.

Император Александр II доброго отношения не забыл, и когда в США через несколько лет разразилась гражданская война (1861—1865 год), он смог остановить европейскую интервенцию в регион. Франция поддерживала южан, надеясь с их помощью поставить своего ставленника в Мексике. Англия также ставила на южан, рассчитывая сохранить экономическое господство в регионе. Обе страны готовились к интервенции. Однако в 1863 году российский император внезапно направил к берегам Америки две военные эскадры. Отправка кораблей официально была названа дружеским визитом, однако неофициально это был сигнал Англии и Франции о том, что армию Линкольна поддерживает мощный флот Российской империи.

Дружеские отношения продолжились и по окончании гражданской войны. В 1867 году Россия продала США Аляску. В 1905 году США выступили благожелательным посредником для заключения мира в русско-японской войне. В Первую мировую войну Россия и США воевали на одной стороне.

Американцы помогли СССР технологиями во время сталинской индустриализации

Американцы активно участвовали в сталинской индустриализации. План промышленной модернизации России был разработан американским архитектором Альбертом Каном. Приехавшие с ним американские инженеры привезли с собой готовые проекты заводов из США и свое оборудование. В итоге московский завод АЗЛК был сделан по образцу сборочных производств Форда. А первую домну магнитогорского металлургического комбината выкладывали полностью под присмотром американских рабочих.

Советская пропаганда старалась не афишировать того, что фабрики и заводы в стране строят иностранцы: филиал компании Альберта Кана в Москве носил советское название — «Госпроектстрой». В нем трудились 25 американских и 2,5 тысячи советских инженеров. Благодаря «Госпроектстрою» в СССР появилось 550 промышленных объектов.

Карибский кризис: США и СССР оказались на грани взаимного ядерного уничтожения

Благоприятный тон отношений СССР и США сохранялся и во Вторую мировую войну — страны были союзниками по антигитлеровской коалиции. Разногласия начали появляться, когда речь зашла о послевоенном мироустройстве. СССР и США видели его по-разному. Впервые за свою историю обе страны вступали в борьбу за мировое лидерство. В итоге мир оказался разделен между коммунистическим и капиталистическим лагерем, а само противостояние вошло в историю как «холодная война».

Самый острый момент отношений — Карибский кризис 1962 года. Тогда обе страны оказались на грани взаимного уничтожения. В ответ на размещение американского вооружения в Турции, Советы установили свои ядерные ракеты на Кубе. Это вызвало панику у американского руководства, которое заявило, что начинает готовить вторжение на остров. В ответ лидер СССР Никита Хрущев привел армию (в том числе и ядерное вооружение) в боевую готовность.

Простые американцы ринулись скупать продукты, уходили в отпуска, покидали города и рыли в деревнях убежища на случай атомной войны. В последний момент политическим лидерам удалось договориться, и угроза войны была остановлена. Острая фаза кризиса длилась около двух недель.

США объявляет СССР «Империей зла» и анонсирует о разработке военной программы «Звездные войны»

Следующее ухудшение советско-американских отношений пришлось на начало 80-х годов. После вторжения СССР в Афганистан в 1979 году американцы объявили, что будут бойкотировать Олимпийские игры, которые должны были на следующий год проходить в Москве. Помимо американцев бойкот поддержали еще 60 стран.

Ситуация обострилась еще сильней после того, как к власти в США пришел антикоммунист Рональд Рейган. В 1983 году он нарек СССР «Империей зла» и заявил, что готовит военную программу, которая позволит уничтожать советские объекты из космоса. Она вошла в историю как «Звездные войны». Заявление Рейгана спровоцировало новый виток гонки вооружений, который продлился вплоть до начала перестройки.

Историки замечают, что благожелательные отношения России и США до начала XX века связаны с тем, что у них почти не было общих точек соприкосновения. «В XIX веке происходило бурное развитие американского государства. США не выходили за пределы западного полушария. Россия, как и большинство других „великих держав“, видела Европу главной сферой своих интересов», — говорит «URA.RU» сотрудник подразделения Центра североамериканских исследований Юрий Жарихин. Политика по отношению к периферийным государствам также определялось взаимоотношениями внутри Европы. Одна из «великих держав», например, могла поддержать борьбу за независимость колоний, чтобы насолить своему европейскому конкуренту. После того, как США и СССР стали глобальными политическими игроками, противостояние между нами стало неотвратимым.