Глава МЧС России Куренков прибыл в Баку

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Ключевым вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации
Ключевым вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков», — рассказали в ведомстве ТАСС. Ключевым вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации.

Международная организация гражданской обороны объединяет чрезвычайные службы более 60 государств, координирует усилия по оказанию гуманитарной помощи и развитию систем гражданской защиты. МЧС России традиционно занимает активную позицию в работе МОГО, содействуя обмену опытом и реализации совместных проектов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках визита в Баку запланированы двусторонние встречи Александра Куренкова с коллегами из других стран-участников организации. МОГО ставит своей целью содействие государствам-членам в создании и развитии национальных структур гражданской защиты, обеспечивающих безопасность населения, сохранность имущества и охрану окружающей среды. Организация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и способствует обмену передовыми практиками в области гражданской обороны.

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков», — рассказали в ведомстве ТАСС. Ключевым вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации. Международная организация гражданской обороны объединяет чрезвычайные службы более 60 государств, координирует усилия по оказанию гуманитарной помощи и развитию систем гражданской защиты. МЧС России традиционно занимает активную позицию в работе МОГО, содействуя обмену опытом и реализации совместных проектов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В рамках визита в Баку запланированы двусторонние встречи Александра Куренкова с коллегами из других стран-участников организации. МОГО ставит своей целью содействие государствам-членам в создании и развитии национальных структур гражданской защиты, обеспечивающих безопасность населения, сохранность имущества и охрану окружающей среды. Организация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и способствует обмену передовыми практиками в области гражданской обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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