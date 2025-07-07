Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков», — рассказали в ведомстве ТАСС. Ключевым вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации.
Международная организация гражданской обороны объединяет чрезвычайные службы более 60 государств, координирует усилия по оказанию гуманитарной помощи и развитию систем гражданской защиты. МЧС России традиционно занимает активную позицию в работе МОГО, содействуя обмену опытом и реализации совместных проектов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В рамках визита в Баку запланированы двусторонние встречи Александра Куренкова с коллегами из других стран-участников организации. МОГО ставит своей целью содействие государствам-членам в создании и развитии национальных структур гражданской защиты, обеспечивающих безопасность населения, сохранность имущества и охрану окружающей среды. Организация оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и способствует обмену передовыми практиками в области гражданской обороны.
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