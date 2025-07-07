Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал Уимблдона
Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал Уимблдона Фото:

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде после отказа соперниц. Они должны были сразиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд. Причина отказа соперниц от игры не озвучены. 

Ранее в одиночном разряде Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге представительнице США Эмме Наварро. Элизе Мертенс, в свою очередь, выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Кудерметова занимает 11-ю позицию в мировом рейтинге парного разряда. В нынешнем сезоне она вместе с Мертенс дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), а также сыграла в финальных матчах двух престижных турниров серии WTA 1000 — в Мадриде и Риме.

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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде после отказа соперниц. Они должны были сразиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд. Причина отказа соперниц от игры не озвучены.  Ранее в одиночном разряде Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге представительнице США Эмме Наварро. Элизе Мертенс, в свою очередь, выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив белорусской теннисистке Арине Соболенко. Кудерметова занимает 11-ю позицию в мировом рейтинге парного разряда. В нынешнем сезоне она вместе с Мертенс дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), а также сыграла в финальных матчах двух престижных турниров серии WTA 1000 — в Мадриде и Риме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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