Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде после отказа соперниц. Они должны были сразиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд. Причина отказа соперниц от игры не озвучены.
Ранее в одиночном разряде Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге представительнице США Эмме Наварро. Элизе Мертенс, в свою очередь, выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив белорусской теннисистке Арине Соболенко.
Кудерметова занимает 11-ю позицию в мировом рейтинге парного разряда. В нынешнем сезоне она вместе с Мертенс дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), а также сыграла в финальных матчах двух престижных турниров серии WTA 1000 — в Мадриде и Риме.
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