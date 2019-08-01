Глава «Нового потока» назвал причины краха Антипинского НПЗ

Максима Андриасова обвинили в проблемах завода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Максим Андриасов виноват в убытках предприятия и просрочке оплаты кредита. С таким заявлением выступил президент ГК «Новый поток» (ранее владела заводом) Артем Сидоров.

В своем открытом письме (есть в распоряжении «URA.RU») глава группы компаний отметил, что ряд заявлений Андриасова в СМИ не соответствуют действительности. Так, опровергается тот факт, что Адриасов был ограничен в управлении заводом. «Он полностью контролировал финансово-хозяйственную деятельность АНПЗ. Им лично утверждались ежемесячные производственные планы завода, <…> внесены изменения в номенклатуру выпускаемых заводом нефтепродуктов. Последнее <…> привело к возникновению дополнительных убытков у предприятия», — говорится в письме.

Сидоров отмечает, что Андриасов, будучи старшим вице-президентом «Нового потока», проигнорировал обращение Дмитрия Мазурова (владелец «Нового потока», прим. ред.) о возможности реструктуризации кредита «Промсвязьбанка», «что в дальнейшим повлекло возникновение обязательств на сумму 6 млрд рублей». В марте 2019 года Андриасов сообщил, что риск приостановления деятельности АНПЗ «несущественный», тогда как через месяц опубликовал информацию о наличии признаков банкротства на предприятии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство АНПЗ подало иск в арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать завод банкротом. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, который сейчас считается главным владельцем завода. Сам Мазуров был задержан по подозрению в мошенничестве. По версии МВД, он растратил 600 млн долларов, взятых в кредит у нескольких банков.