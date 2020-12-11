В Кремле назвали дату заседания Госсовета

Пока неизвестно, когда Владимир Путин подпишет указ о новом составе Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Однако пока неизвестно, подпишет ли президент РФ Владимир Путин указ о новом составе Госсовета. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла.

Ранее появились неофициальные сообщения о том, что 23 декабря Путин проведет совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря, — заявил Песков. — Подпишет ли президент [указ о новом составе Госсовета] или нет — сейчас не могу сказать. Будет зависеть от продвижения законопроекта. Как придет на подпись — президент достаточно быстро подпишет».

Ранее Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Среди основных функций органа — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Как объяснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, Путин встроил Госсовет в российскую вертикаль власти и, тем самым, повысил статус и самой структуры, и входящих в нее губернаторов. Эта организация объединит федеральные и региональные взгляды на реализацию нацпроектов — драйверов развития страны.