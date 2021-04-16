Подкаст о мемах и истории о любимых писателях

Послушайте аудиосериал о Бродском и сходите в Ельцин-центр на уникальный кинопоказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу нам будем чем заняться вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU. Настроимся на отличные выходные под саунд легендарных музыкантов, послушаем аудиосериал о величайших поэтах, посмеемся над мемами с новым подкастом и познакомимся с парочкой кинопремьер.

Что сделать утром

Начнем пятницу с актуальной музыки от титанов рока. Британский рок-музыкант Мик Джаггер вместе с фронтменом Foo Fighters Дэйвом Гролом выпустили трек «Easy Sleazy», посвященный пандемии коронавируса и изоляции. Песня появилась на ютьюб-канале вокалиста The Rolling Stones. Артисты передали свои эмоции от пребывания взаперти без возможности выступать и полноценно заниматься музыкой.

Что сделать днем

Днем советуем вам послушать новый аудиосериал о Марине Цветаевой, Анне Ахматовой и Иосифе Бродском. На Storytel вышел дебютный выпуск «Я хочу это услышать», основанный на документальных свидетельствах, стенограммах и дневниковых записях известных личностей. В записи приняли участие Дарья Мороз, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Алексей Агранович и Юрий Чурсин. Послушать его можно здесь .

Еще можно послушать забавный подкаст об IT-мемах. Студия «Толк» записала несколько выпусков «Meme Overflow», в котором айтишники объясняют значение программистских мемов и сленга. В подкасте герои расскажут не только о мемах, но и поделятся своим опытом, а также объяснят профессиональные термины, которые давно уже используются в обычной жизни.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14615113' target="_blank">Meme Overflow</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать вечером

Вечером оценим трейлер документалки от фронтмена Foo Fighters Дейва Грола «What Drives Us», в которой снялись: Фли из Red Hot Chili Peppers, Ларс Ульрих из Metallica, St. Vincent, Иэн МакКей из Minor Threat и Fugazi, а также Ринго Старр из The Beatles. 20 легендарных музыкантов рассказали о своих ранних турах и о том «как всё начиналось».

В 20.30 берлинский Театр Максима Горького проведет прямую трансляцию спектакля Фалька Рихтера «В моей комнате». Показ платный, он будет доступен в течение суток.

Бонус оффлайн: до 25 апреля в кинозале Ельцин Центра идет уникальный показ фильма «Отец», номинированного на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Фильм показывают на языке оригинала с субтитрами.