Подкаст о мемах и истории о любимых писателях

В пятницу нам будем чем заняться вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU. Настроимся на отличные выходные под саунд легендарных музыкантов, послушаем аудиосериал о величайших поэтах, посмеемся над мемами с новым подкастом и познакомимся с парочкой кинопремьер.
Что сделать утром
Начнем пятницу с актуальной музыки от титанов рока. Британский рок-музыкант Мик Джаггер вместе с фронтменом Foo Fighters Дэйвом Гролом выпустили трек «Easy Sleazy», посвященный пандемии коронавируса и изоляции. Песня
Что сделать днем
Днем советуем вам послушать новый аудиосериал о Марине Цветаевой, Анне Ахматовой и Иосифе Бродском. На Storytel вышел дебютный выпуск «Я хочу это услышать», основанный на документальных свидетельствах, стенограммах и дневниковых записях известных личностей. В записи приняли участие Дарья Мороз, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Алексей Агранович и Юрий Чурсин. Послушать его можно
Еще можно послушать забавный подкаст об IT-мемах. Студия «Толк» записала несколько выпусков «Meme Overflow», в котором айтишники объясняют значение программистских мемов и сленга. В подкасте герои расскажут не только о мемах, но и поделятся своим опытом, а также объяснят профессиональные термины, которые давно уже используются в обычной жизни.
Что сделать вечером
Вечером оценим трейлер документалки от фронтмена Foo Fighters Дейва Грола «What Drives Us», в которой снялись: Фли из Red Hot Chili Peppers, Ларс Ульрих из Metallica, St. Vincent, Иэн МакКей из Minor Threat и Fugazi, а также Ринго Старр из The Beatles. 20 легендарных музыкантов рассказали о своих ранних турах и о том «как всё начиналось».
В 20.30 берлинский Театр Максима Горького проведет прямую трансляцию спектакля Фалька Рихтера «В моей комнате». Показ платный, он будет доступен в течение суток.
Бонус оффлайн: до 25 апреля в кинозале Ельцин Центра идет уникальный показ фильма «Отец», номинированного на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Фильм показывают на языке оригинала с субтитрами.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в