Как правительство РФ спасает экономику от санкций за пять шагов

Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович о главных итогах работы Мишустина за 3 года

27 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Новые вызовы, с которыми столкнулось правительство, потребовали от него быстрой реакции Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России План по восстановлению экономики, обновление госпрограмм, запуск цифровых платформ, меры поддержки рынка труда и занятости, а также помощь бизнесу и гражданам — это те пять шагов, которые позволили правительству сохранить стабильность как в экономике, так и в социальной сфере в условиях пандемии и санкций Запада. Такое мнение высказал вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Покатович в своей колонке для URA.RU. «Если оглянуться назад, станет понятно, что при всей неожиданности для внешнего наблюдателя «перезапуск» правительства в 2020 году произошел в подходящий для этого момент. Новые вызовы, с которыми оно столкнулось через считанные недели после назначения, потребовали от технократов хорошей реакции и повышения общей интенсивности внутренних процессов в государственном аппарате. Правительство в режиме 24/7 реагировало на поступающие запросы от различных отраслей экономики и общества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Штабной режим работы, на который перешло правительство в период ковидного кризиса, позволил не только быстро решать текущие вопросы, но и действовать на опережение. В ответ на пандемию был сразу же выработан план первоочередных действий, содержавший очень конкретные шаги по борьбе с пандемией и ее экономическими и социальными последствиями. За ним сразу же последовала и разработка общенационального плана по восстановлению экономики, рассчитанного на два года. Сам план был ограничен по сроку действия — но не по срокам действия входящих в него мер, часть из которых превратились в постоянно действующие механизмы. Еще одной особенностью работы правительства стал быстрый запуск и широкое применение цифровых платформ, а также ускоренный перевод государственных сервисов в электронный вид. Общий тренд на цифровизацию существовал и раньше, но пандемия резко ускорила этот процесс, а правительство сумело его возглавить, используя цифровые системы в своей деятельности для разработки новых мер, оперативной реакции на изменяющуюся ситуацию, а также для получения обратной связи от бизнеса и граждан. Цели, обозначенные президентом, должны быть выполнены правительством в установленные сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом не была потеряна стратегическая перспектива. Руководствуясь положениями президентского указа, правительство сформировало единый план по достижению национальных целей, который увязал все элементы государственного управления в общую «матрицу», активно включив в эту работу региональные органы власти. Экономические итоги «ковидного» года известны — спад ВВП не превысил 2,7%, уровень безработицы вырос только до 5,9%, удалось обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, поддержать граждан и бизнес. Следующим шагом стало появление в 2021 году 42 инициатив социально-экономического развития страны, которые разрабатывались с использованием новых инструментов, внедренных в практику работы правительства — стратегические сессии, цифровые платформы, привлечение внешней экспертизы, быстрый темп разработки, сокращение межведомственных согласований. Новые подходы потянули за собой обновление госпрограмм, которые вобрали в себя эти инициативы как структурные элементы, да и в целом инструментарий управления госпрограммами был существенно улучшен. Это помогло повысить качество реализации национальных проектов и исполнения бюджетов и обеспечило финансовый и организационный фундамент для противостояния новой волне вызовов, с которыми правительство столкнулось в 2022 году. Антикризисный стиль работы правительства, сложившийся в 2020 году, показал свою адаптивность к новому еще более масштабному вызову два года спустя. Быстрые шаги, направленные на стабилизацию рынков в условиях санкций, синхронизированные с действиями Центрального Банка, обеспечили государству финансовую стабильность, дали возможность экономике начать адаптацию к новым условиям, а контрсанкционный план поставил эту работу на системную основу. При подготовке нового плана развития экономики учитывались предложения регионов и бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вероятно, одним из основных отличий работы над планом первоочередных действий 2022 года от аналогичных документов в предшествующие годы, стал чрезвычайно широкий охват источников для сбора предложений, в число которых вошли регионы, деловые и общественные объединения, экспертные организации, и его «пакетная» структура. В итоге в план включено более 300 мероприятий, объединенных в 11 пакетов. Часть из них уже завершилась, другая часть — была продлена, третья — стала стандартным элементом государственной политики. Важно, что несмотря на все потрясения, российская экономика продолжала функционировать на рыночных принципах. Это стало залогом для ее адаптации к негативным внешним факторам. Государство здесь выступило как своего рода источник определенности — предоставив инвестиционное «плечо», сократив финансовые и регуляторные издержки. Первоначальный пессимизм многих наблюдателей, ожидавших спада ВВП страны на 8-10%, не оправдался: Россия завершила год с ожиданиями сокращения экономики менее чем на 2,9% и инфляцией ниже 12%. Инвестиции за 9 месяцев выросли на 5,9% и, вероятно, останутся в положительной зоне по итогам года. Статья по теме Власти подготовили Россию к новым вызовам со стороны Запада Разброс прогнозов на текущий год уже не столь велик, хотя по-прежнему заметен. Однако экономическая динамика будет определяться не только внешними факторами, но и тем, как будут реализовываться проекты и инициативы, запущенные правительством в прошлом году — от обновленных механизмов поддержки инвестиций и льготного кредитования до продолжающегося снятия торговых барьеров с дружественными странами и продолжения развития инфраструктуры. Опросы бизнеса показывают, что запрос на них существует, как и потребность в дальнейшей регуляторной и финансовой поддержке развития компаний. В сочетании все это способно развернуть экономику к росту уже во второй половине текущего года». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План по восстановлению экономики, обновление госпрограмм, запуск цифровых платформ, меры поддержки рынка труда и занятости, а также помощь бизнесу и гражданам — это те пять шагов, которые позволили правительству сохранить стабильность как в экономике, так и в социальной сфере в условиях пандемии и санкций Запада. Такое мнение высказал вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Покатович в своей колонке для URA.RU. «Если оглянуться назад, станет понятно, что при всей неожиданности для внешнего наблюдателя «перезапуск» правительства в 2020 году произошел в подходящий для этого момент. Новые вызовы, с которыми оно столкнулось через считанные недели после назначения, потребовали от технократов хорошей реакции и повышения общей интенсивности внутренних процессов в государственном аппарате. Штабной режим работы, на который перешло правительство в период ковидного кризиса, позволил не только быстро решать текущие вопросы, но и действовать на опережение. В ответ на пандемию был сразу же выработан план первоочередных действий, содержавший очень конкретные шаги по борьбе с пандемией и ее экономическими и социальными последствиями. За ним сразу же последовала и разработка общенационального плана по восстановлению экономики, рассчитанного на два года. Сам план был ограничен по сроку действия — но не по срокам действия входящих в него мер, часть из которых превратились в постоянно действующие механизмы. Еще одной особенностью работы правительства стал быстрый запуск и широкое применение цифровых платформ, а также ускоренный перевод государственных сервисов в электронный вид. Общий тренд на цифровизацию существовал и раньше, но пандемия резко ускорила этот процесс, а правительство сумело его возглавить, используя цифровые системы в своей деятельности для разработки новых мер, оперативной реакции на изменяющуюся ситуацию, а также для получения обратной связи от бизнеса и граждан. При этом не была потеряна стратегическая перспектива. Руководствуясь положениями президентского указа, правительство сформировало единый план по достижению национальных целей, который увязал все элементы государственного управления в общую «матрицу», активно включив в эту работу региональные органы власти. Экономические итоги «ковидного» года известны — спад ВВП не превысил 2,7%, уровень безработицы вырос только до 5,9%, удалось обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, поддержать граждан и бизнес. Следующим шагом стало появление в 2021 году 42 инициатив социально-экономического развития страны, которые разрабатывались с использованием новых инструментов, внедренных в практику работы правительства — стратегические сессии, цифровые платформы, привлечение внешней экспертизы, быстрый темп разработки, сокращение межведомственных согласований. Антикризисный стиль работы правительства, сложившийся в 2020 году, показал свою адаптивность к новому еще более масштабному вызову два года спустя. Быстрые шаги, направленные на стабилизацию рынков в условиях санкций, синхронизированные с действиями Центрального Банка, обеспечили государству финансовую стабильность, дали возможность экономике начать адаптацию к новым условиям, а контрсанкционный план поставил эту работу на системную основу. Вероятно, одним из основных отличий работы над планом первоочередных действий 2022 года от аналогичных документов в предшествующие годы, стал чрезвычайно широкий охват источников для сбора предложений, в число которых вошли регионы, деловые и общественные объединения, экспертные организации, и его «пакетная» структура. В итоге в план включено более 300 мероприятий, объединенных в 11 пакетов. Часть из них уже завершилась, другая часть — была продлена, третья — стала стандартным элементом государственной политики. Важно, что несмотря на все потрясения, российская экономика продолжала функционировать на рыночных принципах. Это стало залогом для ее адаптации к негативным внешним факторам. Государство здесь выступило как своего рода источник определенности — предоставив инвестиционное «плечо», сократив финансовые и регуляторные издержки. Первоначальный пессимизм многих наблюдателей, ожидавших спада ВВП страны на 8-10%, не оправдался: Россия завершила год с ожиданиями сокращения экономики менее чем на 2,9% и инфляцией ниже 12%. Инвестиции за 9 месяцев выросли на 5,9% и, вероятно, останутся в положительной зоне по итогам года. Разброс прогнозов на текущий год уже не столь велик, хотя по-прежнему заметен. Однако экономическая динамика будет определяться не только внешними факторами, но и тем, как будут реализовываться проекты и инициативы, запущенные правительством в прошлом году — от обновленных механизмов поддержки инвестиций и льготного кредитования до продолжающегося снятия торговых барьеров с дружественными странами и продолжения развития инфраструктуры. Опросы бизнеса показывают, что запрос на них существует, как и потребность в дальнейшей регуляторной и финансовой поддержке развития компаний. В сочетании все это способно развернуть экономику к росту уже во второй половине текущего года».