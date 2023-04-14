Мишустин поставил точку в спорах Силуанова и Решетникова

Это подтолкнет экономику России к росту

14 апреля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Совместная коллегия Минфина и Минэкономразвития прошла впервые с 2010 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совместная коллегия Минфина и Минэкономразвития — это сигнал двум ведомствам о том, что пора урегулировать спорные вопросы. От этого зависит эффективность решения стратегических и тактических задач развития экономики, объяснили URA.RU эксперты участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в совещании двух министерств 14 апреля. По словам аналитиков, глава правительства показал, что исключает механизм лоббирования интересов отдельных ведомств и делает ставку на согласованную работу. В таком формате два ключевых министерства собрались впервые, отметил Мишустин. «С основными вызовами, связанными с пандемией и санкциями Запада, мы, по мнению многих экспертов, справились. Неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным. Начиная со второго полугодия, нам постепенно удалось вернуть экономику на траекторию роста. Наши результаты признают зарубежные эксперты. Международный валютный фонд на днях улучшил прогноз по России», — сообщил премьер. Ключевые задачи развития предстоит решить за счет слаженной работы двух министерств, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По слова главы правительства, многие решения в 2022 году принимались в режиме реального времени, на подготовку документов иногда уходили часы. «Это позволило финансовой системе и экономике выстоять и продолжать развиваться. В этом большая заслуга ваших министерств. Предстоит двигаться дальше — решить шесть задач, которые поставил президент [Владимир Путин]: повышение благосостояния граждан и народосбережение, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, наращивание связей с дружественными странами и поиск новых партнеров. Главное — усилить акцент на средние и долгосрочные вопросы. Это потребует еще более слаженной работы на всех уровнях», — заявил Мишустин. В России будут укреплять институты рыночной экономики, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В основе устойчивости экономики — ее рыночный характер, продолжил премьер. Он предложил сохранить и укрепить соответствующие институты. «Мы остаемся отрытыми для инвесторов и участников глобальной торговли. Предстоит повысить эффективность бюджетных расходов. В прошлом году инвестиции в значительной мере поддержало государство, сейчас надо направить больше усилий на привлечение частных инвестиций. С другой стороны, есть сферы, где частный сектор сам не потянет. Например, авиастроение, и здесь основная нагрузка должна остаться на государстве. Предстоит продолжить снижение издержек, в том числе административных, развивать контрольно-надзорную деятельность и упрощать разрешительные процедуры для бизнеса», — обозначил направления работы Мишустин. Михаил Мишустин самостоятельно модерировал первую часть расширенной коллегии Минфина и Минэкономразвития Фото: Владимир Андреев © URA.RU После докладов министров финансов Антона Силуанова и экономического развития Максима Решетникова премьеру оставалось лишь напомнить общие задачи для всего правительства, обозначенные президентом РФ. «Совместными усилиями нам удастся добиться повышения благосостояния наших людей, роста и устойчивости экономики», — подчеркнул глава правительства РФ. В 2010 году подобную совмещенную коллегию Минфина и Минэкономразвития проводил Владимир Путин. Тогда он был премьер-министром страны, и перед правительством стояла задача — вывести страну из кризиса. По мнению экспертов, сам факт того, что сегодня два ведомства собрались на общее совещание в Доме правительства и что в нем участвует глава кабинета министров, показывает серьезность стоящих вызовов, реагировать на которые нужно в тесной кооперации друг с другом. Встреча в новом формате усилит координацию двух министерств, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU С помощью нового формата встреч Мишустин усиливает координацию двух министерств, отвечающих за экономическое развитие России, считает проректор Финансового университета при президенте РФ Александр Сафонов. «Оба ведомства формируют определенные параметры и взгляды на ситуацию в экономике. Важно, чтобы взгляды министров совпадали. Иногда между ними возникают споры. Например, Минфин не готов выделять средства на финансирование проектов Минэкономразвития, а это является критическим обстоятельством для экономики. Минфин должен видеть перспективы, которые прогнозирует Минэкономразвития и направлять его действия, в том числе на обеспечение бюджетного профицита, стабильности финансов — как федеральных, так и региональных», — сказал профессор. Михаил Мишустин стремится минимизировать споры между министерствами, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства стремится минимизировать возможное сопротивление экономических ведомств в условиях санкционного давления, подтверждает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Стоит стратегический вопрос — оставаться на позициях частичного регулирования экономической сферы или сохранять целевое жесткое регулирование, а это потребует выяснения отношений между правительством, Минфином, Минэкономразвития и Центробанком. Успокаиваться рано, как сказал недавно президент. Комплексные меры 2022 года свое сделали, теперь нужны новые — развивающие», — пояснил политолог. Статья по теме Мишустин показал, как страна будет жить после спецоперации Премьер сигнализирует, что эта встреча исключает использование в правительстве механизма личных договоренностей, лоббирование интересов отдельных ведомств, уточняет глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Главным ключевым параметром экономического модуля является сочетанная работа разных министерств и отраслей. Пошел второй год под санкциями, и можно говорить о том, как звенья запустились, отработали. Сейчас количество планов и наработок в ведомствах достигло апогея, и ситуацию проще разрешить личной встречей руководителей: нужно, чтобы они посмотрели друг другу в глаза. На этой встрече они должны на 60-70 процентов согласовать взаимные действия», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совместная коллегия Минфина и Минэкономразвития — это сигнал двум ведомствам о том, что пора урегулировать спорные вопросы. От этого зависит эффективность решения стратегических и тактических задач развития экономики, объяснили URA.RU эксперты участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в совещании двух министерств 14 апреля. По словам аналитиков, глава правительства показал, что исключает механизм лоббирования интересов отдельных ведомств и делает ставку на согласованную работу. В таком формате два ключевых министерства собрались впервые, отметил Мишустин. «С основными вызовами, связанными с пандемией и санкциями Запада, мы, по мнению многих экспертов, справились. Неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным. Начиная со второго полугодия, нам постепенно удалось вернуть экономику на траекторию роста. Наши результаты признают зарубежные эксперты. Международный валютный фонд на днях улучшил прогноз по России», — сообщил премьер. По слова главы правительства, многие решения в 2022 году принимались в режиме реального времени, на подготовку документов иногда уходили часы. «Это позволило финансовой системе и экономике выстоять и продолжать развиваться. В этом большая заслуга ваших министерств. Предстоит двигаться дальше — решить шесть задач, которые поставил президент [Владимир Путин]: повышение благосостояния граждан и народосбережение, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, наращивание связей с дружественными странами и поиск новых партнеров. Главное — усилить акцент на средние и долгосрочные вопросы. Это потребует еще более слаженной работы на всех уровнях», — заявил Мишустин. В основе устойчивости экономики — ее рыночный характер, продолжил премьер. Он предложил сохранить и укрепить соответствующие институты. «Мы остаемся отрытыми для инвесторов и участников глобальной торговли. Предстоит повысить эффективность бюджетных расходов. В прошлом году инвестиции в значительной мере поддержало государство, сейчас надо направить больше усилий на привлечение частных инвестиций. С другой стороны, есть сферы, где частный сектор сам не потянет. Например, авиастроение, и здесь основная нагрузка должна остаться на государстве. Предстоит продолжить снижение издержек, в том числе административных, развивать контрольно-надзорную деятельность и упрощать разрешительные процедуры для бизнеса», — обозначил направления работы Мишустин. После докладов министров финансов Антона Силуанова и экономического развития Максима Решетникова премьеру оставалось лишь напомнить общие задачи для всего правительства, обозначенные президентом РФ. «Совместными усилиями нам удастся добиться повышения благосостояния наших людей, роста и устойчивости экономики», — подчеркнул глава правительства РФ. В 2010 году подобную совмещенную коллегию Минфина и Минэкономразвития проводил Владимир Путин. Тогда он был премьер-министром страны, и перед правительством стояла задача — вывести страну из кризиса. По мнению экспертов, сам факт того, что сегодня два ведомства собрались на общее совещание в Доме правительства и что в нем участвует глава кабинета министров, показывает серьезность стоящих вызовов, реагировать на которые нужно в тесной кооперации друг с другом. С помощью нового формата встреч Мишустин усиливает координацию двух министерств, отвечающих за экономическое развитие России, считает проректор Финансового университета при президенте РФ Александр Сафонов. «Оба ведомства формируют определенные параметры и взгляды на ситуацию в экономике. Глава правительства стремится минимизировать возможное сопротивление экономических ведомств в условиях санкционного давления, подтверждает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Стоит стратегический вопрос — оставаться на позициях частичного регулирования экономической сферы или сохранять целевое жесткое регулирование, а это потребует выяснения отношений между правительством, Минфином, Минэкономразвития и Центробанком. Успокаиваться рано, как сказал недавно президент. Комплексные меры 2022 года свое сделали, теперь нужны новые — развивающие», — пояснил политолог. Премьер сигнализирует, что эта встреча исключает использование в правительстве механизма личных договоренностей, лоббирование интересов отдельных ведомств, уточняет глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Главным ключевым параметром экономического модуля является сочетанная работа разных министерств и отраслей. Пошел второй год под санкциями, и можно говорить о том, как звенья запустились, отработали. Сейчас количество планов и наработок в ведомствах достигло апогея, и ситуацию проще разрешить личной встречей руководителей: нужно, чтобы они посмотрели друг другу в глаза. На этой встрече они должны на 60-70 процентов согласовать взаимные действия», — резюмировал эксперт.