«Ливерпуль» проиграл середняку чемпионата Франции в Лиге Европы

«Аякс» сломался под «Брайтоном» и о других главных матчах Лиги Европы и Лиги конференций

10 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

«Тулуза» одержала первую победу в истории над «Ливерпулем» в очном противостоянии Фото: Thierry Breton/IMAGO/PanoramiC/TASS 9 ноября закончилась еврокубковая неделя, когда матчи играются по всему континенту. В Лиге Европы «Ливерпуль» на выезде уступил «Тулузе», которая идет на 14-м месте в чемпионате Франции. «Астон Вилла» практически не оставила шансов на выход из группы конкурентам из Нидерландов. Как прошли главные матчи второго и третьего по значимости европейских турниров в материале URA.RU. Лига Европы «Тулуза» 3:2 «Ливерпуль» Инфографика URA.RU После разноса «Тулузы» на Энфилде со счетом 5:1 «Ливерпуль» со спокойной душой отправился на юг Франции. Стартовый состав мерсисайдцев был наполовину оптимальный. Главный тренер английской команды Юрген Клопп дал передохнуть некоторым лидерам клуба. Но это не помешало создавать опасные моменты у ворот французов в первые полчаса игры. «Тулуза» смогла показать смелый футбол против «Ливерпуля» Фото: Thibault Camus/AP/TASS Но гол пришел после ошибки левого защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса. У него очень легко отобрал мяч вингер «Тулузы» Арон Деннум. Норвежец добежал до штрафной соперника, пробил в дальний угол, но мяч от ноги молодого защитника мерсисайдцев Джарелла Куансы полетел в ближний. Голкиперу Кьювину Келлехеру было сложно среагировать на изменение полета мяча — 1:0. Таким счет остался до свистка на перерыв. Во втором тайме допустивший ошибку Цимикас на поле не появился. Вместо него спасать матч вышел Доминик Собослаи. Однако «Тулуза» снова демонстрирует прелести высокого прессинга. На 58-й минуте снова получается отобрать мяч на чужой половине поля. Затем следует великолепная по точности передача Винсента Сьерро в штрафную. Мяч прилетает в ногу Тийсу Даллинге и он отправляет его в дальний угол. Катастрофа для «Ливерпуля» в первый час игры. Мо Салах не смог распечатать ворота французов Фото: IMAGO/©Manuel Blondeau/AOP.Press/TASS Мерсисайдцы находят в себе силы сократить разницу. После подачи в штрафную не аккуратно сыграл полузащитник Кристиан Кассерес и от его плеча мяч зашел в ворота. Но проходит две минуты и «Тулуза» вновь отрывается на два гола. Франк Магри сначала перевел мяч на другой фланг на Габриэля Суасо, который решил пробить в одно касание. Келлехер отбил, но на добивание поспел Магри. Уже в концовке матча Диогу Жота вновь сократил отставание, ударив в противоход голкиперу. Но на большее «Ливерпуль» уже не был способен. Несмотря на поражение, англичане сохраняют первую строчку в группе E. У «Тулузы» стало семь очков, что позволило ей закрепиться на втором месте. «Аякс» 0:2 «Брайтон» Инфографика URA.RU Симон Адингра (слева) и Ансу Фати (справа) организовали все голы в матче Фото: James Whitehead/Zuma/TASS После смены главного тренера, «Аякс» начал выправлять ситуацию во внутреннем чемпионате. С приходом Джона Ван’т Схипа команда смогла оттолкнуться со дна турнирной таблицы и одержать две победы подряд. Команда начинает развиваться в правильном направлении, но пока это очень хрупкий организм, который пока способен сломать даже «Брайтон», который не может найти свою игру в этом сезоне. Подтверждением этого тезиса является первый гол чаек. Силвано Вос ошибается на своей половине поля и делает неточную передачу. Вернее, точную, но на игрока «Брайтона» Симона Адингра. Он уже отдает голевой пас на Ансу Фати, который ворвался в штрафную и открыл счет на 15-й минуте матча. «Аякс» еще хрупок для игры в еврокубках Фото: Olaf Kraak/EPA/TASS В начале второго тайма опорная зона «Аякса» не смогла вовремя остановить Фати и он вернул должок Адингра. Испанец катнул мяч в правый край штрафной, откуда неотразимо пробил ивуариец. Но «Аякс» не сдавался и имел несколько хороших возможностей размочить счет. Одну из них имел Брайан Броббей, когда после его удара мяч обстучал две штанги, но линию не пересек. Голландцы остаются на последнем месте, но у них еще есть шансы на еврокубковую весну. «Брайтон» идет на втором месте, и судьба первой строчки будет решаться в поединке против «Марселя». Лига конференций «Астон Вилла» 2:1 «АЗ Алкмаар» Инфографика URA.RU «Астон Вилла», один из фаворитов турнира, принимала на своем поле голландский клуб «АЗ Алкмар». В начале встречи защитник хозяев Клеман Лангле смог отправить мяч в сетку, но затем гол пришлось отменить из-за офсайда, который рассмотрели судьи на VAR. После этого игра заметно успокоилась и больше напоминала пошаговую стратегию. «Вилла» пыталась найти слабую точку в обороне голландцев, но в первые 45 минут счастья у чужих ворот больше не снискала. Олли Уоткинс вырвал победу для «Астон Виллы» Фото: Gareth Evans\Zuma\TASS Во втором тайме болельщиков на Вилла Парк разбудил Вангелис Павлидис, который смог убежать от всей защиты англичан и переправить мяч в ворота. «Астон Вилла» была наказана за высокую оборонительную линию, которая прозевала передачу из глубины. После пропущенного гола хозяева стали играть острее и чаще угрожать воротам «АЗ». Однако сравнять счет у англичан получилось после подачи с углового. Бразильский защитник Диего Карлос смог переправить в угол. Голкипер Мэтью Райан лишь проводил мяч взглядом. Второй гол — результат очередной подачи в штрафную. В этот раз Дуглас Луис смог перебросить мяч через защитников и на эту передачу откликнулся Олли Уоткинс. Он отправил мяч головой в тот же угол, что и Диего Карлос. «Астон Вилла» набирает девять очков и ровняется по их количеству с польской «Легией». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

9 ноября закончилась еврокубковая неделя, когда матчи играются по всему континенту. В Лиге Европы «Ливерпуль» на выезде уступил «Тулузе», которая идет на 14-м месте в чемпионате Франции. «Астон Вилла» практически не оставила шансов на выход из группы конкурентам из Нидерландов. Как прошли главные матчи второго и третьего по значимости европейских турниров в материале URA.RU. После разноса «Тулузы» на Энфилде со счетом 5:1 «Ливерпуль» со спокойной душой отправился на юг Франции. Стартовый состав мерсисайдцев был наполовину оптимальный. Главный тренер английской команды Юрген Клопп дал передохнуть некоторым лидерам клуба. Но это не помешало создавать опасные моменты у ворот французов в первые полчаса игры. Но гол пришел после ошибки левого защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса. У него очень легко отобрал мяч вингер «Тулузы» Арон Деннум. Норвежец добежал до штрафной соперника, пробил в дальний угол, но мяч от ноги молодого защитника мерсисайдцев Джарелла Куансы полетел в ближний. Голкиперу Кьювину Келлехеру было сложно среагировать на изменение полета мяча — 1:0. Таким счет остался до свистка на перерыв. Во втором тайме допустивший ошибку Цимикас на поле не появился. Вместо него спасать матч вышел Доминик Собослаи. Однако «Тулуза» снова демонстрирует прелести высокого прессинга. На 58-й минуте снова получается отобрать мяч на чужой половине поля. Затем следует великолепная по точности передача Винсента Сьерро в штрафную. Мяч прилетает в ногу Тийсу Даллинге и он отправляет его в дальний угол. Катастрофа для «Ливерпуля» в первый час игры. Мерсисайдцы находят в себе силы сократить разницу. После подачи в штрафную не аккуратно сыграл полузащитник Кристиан Кассерес и от его плеча мяч зашел в ворота. Но проходит две минуты и «Тулуза» вновь отрывается на два гола. Франк Магри сначала перевел мяч на другой фланг на Габриэля Суасо, который решил пробить в одно касание. Келлехер отбил, но на добивание поспел Магри. Уже в концовке матча Диогу Жота вновь сократил отставание, ударив в противоход голкиперу. Но на большее «Ливерпуль» уже не был способен. Несмотря на поражение, англичане сохраняют первую строчку в группе E. У «Тулузы» стало семь очков, что позволило ей закрепиться на втором месте. После смены главного тренера, «Аякс» начал выправлять ситуацию во внутреннем чемпионате. С приходом Джона Ван’т Схипа команда смогла оттолкнуться со дна турнирной таблицы и одержать две победы подряд. Команда начинает развиваться в правильном направлении, но пока это очень хрупкий организм, который пока способен сломать даже «Брайтон», который не может найти свою игру в этом сезоне. Подтверждением этого тезиса является первый гол чаек. Силвано Вос ошибается на своей половине поля и делает неточную передачу. Вернее, точную, но на игрока «Брайтона» Симона Адингра. Он уже отдает голевой пас на Ансу Фати, который ворвался в штрафную и открыл счет на 15-й минуте матча. В начале второго тайма опорная зона «Аякса» не смогла вовремя остановить Фати и он вернул должок Адингра. Испанец катнул мяч в правый край штрафной, откуда неотразимо пробил ивуариец. Но «Аякс» не сдавался и имел несколько хороших возможностей размочить счет. Одну из них имел Брайан Броббей, когда после его удара мяч обстучал две штанги, но линию не пересек. Голландцы остаются на последнем месте, но у них еще есть шансы на еврокубковую весну. «Брайтон» идет на втором месте, и судьба первой строчки будет решаться в поединке против «Марселя». «Астон Вилла», один из фаворитов турнира, принимала на своем поле голландский клуб «АЗ Алкмар». В начале встречи защитник хозяев Клеман Лангле смог отправить мяч в сетку, но затем гол пришлось отменить из-за офсайда, который рассмотрели судьи на VAR. После этого игра заметно успокоилась и больше напоминала пошаговую стратегию. «Вилла» пыталась найти слабую точку в обороне голландцев, но в первые 45 минут счастья у чужих ворот больше не снискала. Во втором тайме болельщиков на Вилла Парк разбудил Вангелис Павлидис, который смог убежать от всей защиты англичан и переправить мяч в ворота. «Астон Вилла» была наказана за высокую оборонительную линию, которая прозевала передачу из глубины. После пропущенного гола хозяева стали играть острее и чаще угрожать воротам «АЗ». Однако сравнять счет у англичан получилось после подачи с углового. Бразильский защитник Диего Карлос смог переправить в угол. Голкипер Мэтью Райан лишь проводил мяч взглядом. Второй гол — результат очередной подачи в штрафную. В этот раз Дуглас Луис смог перебросить мяч через защитников и на эту передачу откликнулся Олли Уоткинс. Он отправил мяч головой в тот же угол, что и Диего Карлос. «Астон Вилла» набирает девять очков и ровняется по их количеству с польской «Легией».