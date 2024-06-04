Почему ПМЭФ-2024 — это ответ России глобалистам Запада

Теория основателя форума в Давосе Шваба провалилась

05 июня 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

ПМЭФ-2024 стал ответом России глобалистам Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Петербургский международный экономический форум — 2024 (ПМЭФ) станет ярким ответом России западным глобалистам. Теория основателя форума в Давосе Клауса Шваба о тотальном контроле транснациональных корпораций над миром, об уничтожении суверенных государств провалилась, пояснили URA.RU эксперты, анализируя список участников ПМЭФ-2024. Несмотря на давление коллективного Запада, РФ не только в 27-й раз проводит крупнейший экономический форум, но и принимает на нем гостей почти из 140 стран. Темой ПМЭФ-2024 стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В этом году в Петербург приехали представители 139 государств, в том числе из султаната Оман (страна-гость), Индии, Ирана, Китая, Италии, Сирии, стран СНГ, Африки и Латинской Америки. Личное участие в ПМЭФ подтвердили президенты Боливии Луис Арсе, Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и Абхазии Аслан Бжания. Западные глобалисты надеялись, что существующий миропорядок рухнет, благодаря пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU По числу участников ПМЭФ почти вернулся к допандемийному уровню — тогда было 19 тысяч человек и 145 стран. Это рисует совсем другую картину мира, нежели в 2020-м ее видел основатель Всемирного экономического форума (форум в Давосе) Клаус Шваб. В разгар пандемии Шваб в своей книге «COVID-19: великая перезагрузка» описал будущий мир. В его глобалистской теории для 99% жителей планеты «нормальная жизнь» закончилась — они будут подчинены одному проценту людей, «принимающих решения». В процессе этой «великой перезагрузки» население Земли должно сократиться до 1-2 млрд человек, а вместо суверенных государств миром должны править транснациональные корпорации. Прогноз Шваба не сбылся и вряд ли сбудется, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Да, есть транснациональные корпорации, которые являются весомыми игроками. Но они не заменили собой государства. Политически государства себя не изжили. Более того, в ближайшие 10 лет произойдет обратный процесс: политика и управленческая роль будет возвращена государственным институтам, а не наоборот», — убежден политолог. Статья по теме Путин и Лукашенко дали понять: шутки с ядерным оружием кончились В этой новой картине мира, формирующейся вне рамок глобалистских прогнозов, Россия становится центром притяжения для стран глобального Юга, полагает гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главред аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. ПМЭФ помогает раскрыть свой потенциал многим странам, вход которым на тот же форум в Давосе всегда был закрыт. Для них, считает Савин, Петербургский форум — это место, где можно чувствовать себя свободно и не оглядываться на политическую конъюнктуру. «„Давос“ — междусобойчик неолиберальных картелей Запада, — поясняет Савин. — У ПМЭФ другие цели: Россия позиционирует его как некую суверенную, аутентичную платформу, на которой мы разрабатываем и высказываем собственные идеи и готовы слушать и слышать идеи других стран. Россия показывает, что готова вместе с ними формировать позитивную повестку в контексте становления многополярного мира». Схожей позиции придерживается директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, экс-депутат Госдумы Елена Панина. По ее словам, как рупор глобалистской мировой верхушки Шваб действительно писал о той «перезагрузке», которую всем пытаются навязать. «Россия находится в авангарде борьбы за сохранение человеческой цивилизации как таковой, за сохранение человека как такового, за его личностную идентичность за сохранение национальных национальной и государственной идентичности», — отметила Панина. ПМЭФ сближает Россию и растущие экономики Арабского мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU По ее словам, ПМЭФ с самого начала позиционировался именно как экономический форум. «Он никогда не ставил деструктивных целей, идей по разрушению человеческой цивилизации, мира. Он всегда был нацелен на сотрудничество. И Россия никогда не навязывали никакую гегемонию. ПМЭФ был и остается серьезной площадкой для диалога и для сотрудничества», — подчеркнула Панина. Тем не менее мировая экономика действительно «стремительно трансформируется», что видно по кругу участников ПМЭФ-2024, пояснил URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Ведущую роль начинают занимать страны, которые Запад долгое время произвольно и волюнтаристски относил к третьему миру. Страны Запада теряют свои лидерские позиции, в отличие от стран глобального Юга, которые растут и будут продолжать расти, — убежден Ярошенко. — Россия во главе с [президентом Владимиром] Путиным предлагает понятные всем вещи, самые простые принципы международной и экономической политической системы — справедливость и безопасность для всех». Статья по теме Россия готова войти в мегапроект в Азии Запад утрачивает статус гегемона, потому и «условный „Давос“ уже не является центром мира, где решаются все глобальные вопросы», пояснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «ПМЭФ показывает, что большинство стран готовы поддержать инициативы по развитию мировой экономики, которые выдвигает Россия, которые озвучивает Путин: ту же борьбу с американским финансовым диктатом, необоснованными санкциями, экономическими войнами, которые нарушают все законы экономики, — говорит Родионов. — Все, кто приехал на ПМЭФ, — люди, готовые выступить в поддержку России, показать свою приверженность многополярности. Мы же лишь предлагаем ПМЭФ как площадку. Предлагаем идеи и видим, что довольно большое количество стран мира эти идеи поддерживают и готовы им следовать вместе с нами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петербургский международный экономический форум — 2024 (ПМЭФ) станет ярким ответом России западным глобалистам. Теория основателя форума в Давосе Клауса Шваба о тотальном контроле транснациональных корпораций над миром, об уничтожении суверенных государств провалилась, пояснили URA.RU эксперты, анализируя список участников ПМЭФ-2024. Несмотря на давление коллективного Запада, РФ не только в 27-й раз проводит крупнейший экономический форум, но и принимает на нем гостей почти из 140 стран. Темой ПМЭФ-2024 стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В этом году в Петербург приехали представители 139 государств, в том числе из султаната Оман (страна-гость), Индии, Ирана, Китая, Италии, Сирии, стран СНГ, Африки и Латинской Америки. Личное участие в ПМЭФ подтвердили президенты Боливии Луис Арсе, Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и Абхазии Аслан Бжания. По числу участников ПМЭФ почти вернулся к допандемийному уровню — тогда было 19 тысяч человек и 145 стран. Это рисует совсем другую картину мира, нежели в 2020-м ее видел основатель Всемирного экономического форума (форум в Давосе) Клаус Шваб. В разгар пандемии Шваб в своей книге «COVID-19: великая перезагрузка» описал будущий мир. В его глобалистской теории для 99% жителей планеты «нормальная жизнь» закончилась — они будут подчинены одному проценту людей, «принимающих решения». В процессе этой «великой перезагрузки» население Земли должно сократиться до 1-2 млрд человек, а вместо суверенных государств миром должны править транснациональные корпорации. Прогноз Шваба не сбылся и вряд ли сбудется, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Да, есть транснациональные корпорации, которые являются весомыми игроками. Но они не заменили собой государства. В этой новой картине мира, формирующейся вне рамок глобалистских прогнозов, Россия становится центром притяжения для стран глобального Юга, полагает гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главред аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. ПМЭФ помогает раскрыть свой потенциал многим странам, вход которым на тот же форум в Давосе всегда был закрыт. Для них, считает Савин, Петербургский форум — это место, где можно чувствовать себя свободно и не оглядываться на политическую конъюнктуру. Схожей позиции придерживается директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, экс-депутат Госдумы Елена Панина. По ее словам, как рупор глобалистской мировой верхушки Шваб действительно писал о той «перезагрузке», которую всем пытаются навязать. «Россия находится в авангарде борьбы за сохранение человеческой цивилизации как таковой, за сохранение человека как такового, за его личностную идентичность за сохранение национальных национальной и государственной идентичности», — отметила Панина. По ее словам, ПМЭФ с самого начала позиционировался именно как экономический форум. «Он никогда не ставил деструктивных целей, идей по разрушению человеческой цивилизации, мира. Он всегда был нацелен на сотрудничество. И Россия никогда не навязывали никакую гегемонию. ПМЭФ был и остается серьезной площадкой для диалога и для сотрудничества», — подчеркнула Панина. Тем не менее мировая экономика действительно «стремительно трансформируется», что видно по кругу участников ПМЭФ-2024, пояснил URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Ведущую роль начинают занимать страны, которые Запад долгое время произвольно и волюнтаристски относил к третьему миру. Запад утрачивает статус гегемона, потому и «условный „Давос“ уже не является центром мира, где решаются все глобальные вопросы», пояснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «ПМЭФ показывает, что большинство стран готовы поддержать инициативы по развитию мировой экономики, которые выдвигает Россия, которые озвучивает Путин: ту же борьбу с американским финансовым диктатом, необоснованными санкциями, экономическими войнами, которые нарушают все законы экономики, — говорит Родионов. — Все, кто приехал на ПМЭФ, — люди, готовые выступить в поддержку России, показать свою приверженность многополярности. Мы же лишь предлагаем ПМЭФ как площадку. Предлагаем идеи и видим, что довольно большое количество стран мира эти идеи поддерживают и готовы им следовать вместе с нами».