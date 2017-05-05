{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
16:08  05 мая 2017 0

В Совфеде расценили решение США по российским портам как объявление войны

Улицы и окрестности Калининграда весной, кафедральный собор, калининград, музей мирового океана, старый порт, исследовательское судно космонавт виктор пацаев, старый жд мост
США решили досматривать российские портыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США, осуществляя законопроект о контроле за портами России за Дальнем Востоке, фактически объявили нашей стране войну.

При этом политик надеется, что полностью этот документ не будет полностью реализован никогда, так как это означает силовой сценарий и принудительный досмотр военными США всех судов, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что несколько российских портов, расположенным во Владивостоке, Находке и Ванино, будут взяты под особый контроль со стороны США из-за введения дополнительных санкций против Северной Кореи, о чем говорится в законопроекте, принятом 4 мая Палатой представителей Конгресса США.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров