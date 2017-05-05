{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
03:28  05 мая 2017 0

США хотят контролировать российские порты в Приморье

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Штаты вводят дополнительные санкции против КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские порты Владивостока, Находки и Ванино будут взяты на особый контроль администрацией США в связи с введением дополнительных санкций против КНДР. Об этом говорится в законопроекте, который 4 мая приняла Палата представителей Конгресса США.

Как говорится в документе, президент США в течение пяти лет должен ежегодно предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

Помимо трех российских портов, в законопроекте упоминаются порты Китая, Ирана и Сирии (Тартус и Латакия), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Принятый Палатой представителей законопроект расширяет полномочия президента США по введению санкций против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров