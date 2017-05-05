США хотят контролировать российские порты в Приморье

03:28 05 мая 2017 0

Штаты вводят дополнительные санкции против КНДР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские порты Владивостока, Находки и Ванино будут взяты на особый контроль администрацией США в связи с введением дополнительных санкций против КНДР. Об этом говорится в законопроекте, который 4 мая приняла Палата представителей Конгресса США.

Как говорится в документе, президент США в течение пяти лет должен ежегодно предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

Помимо трех российских портов, в законопроекте упоминаются порты Китая, Ирана и Сирии (Тартус и Латакия), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Принятый Палатой представителей законопроект расширяет полномочия президента США по введению санкций против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР».