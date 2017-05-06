Навальный оформляет евровизу для лечения зрения за границей

13:48 06 мая 2017 0

Алексей Навальный Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Алексей Навальный подал документы на оформление евровизы для выезда на лечение зрения за границу. При этом, как пишет информационное агентство РБК, оппозиционер скрывает название страны, в которой собирается поправлять здоровье.

В Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что поездка Алексея Навального для восстановления зрения в одну из европейских стран продлится около недели. На ходе избирательной кампании отъезд не отразится, надеются соратники политика.

Алексей Навальный получил серьезную травму глаза 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. В результате Навальный получил химический ожог роговицы средней степени, потерял 80% зрения на правом глазу. Для восстановления, по мнению врачей, скорее всего потребуется пересадка роговицы.

После инцидента Навальный в своем блоге пожаловался, что в течении пяти лет не может получить загранпаспорт. Уже 4 мая Навальному был выдан заграничный паспорт.