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25 мая 2017
24 мая 2017
19:52  24 мая 2017 8

Чиновники пострадали из-за кризиса больше, чем врачи и учителя

Заксобрание СО. Целый день. Екатеринбург, чиновники, дресс-код, менеджеры
Зарплаты у чиновников практически не растутФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сильнее всего кризис ударил по чиновникам, преподавателям, строителям и врачам. Такой тезис приводится в докладе РАНХиГС об экономической ситуации в России.

Как сообщает Lenta.ru, с 2014-го по 2016 год зарплата чиновников выросла всего на 2,8%. В сфере образования зарплаты увеличились на 8,8%, в строительстве — на 10%, в медицине — на 10,3%. Инфляция при этом составила 19%.

На печальную ситуацию с доходами чиновников влияет мораторий на рост зарплат.

Куда лучше обстоят дела в рыболовной отрасли (прирост зарплат на 44% за два года), в сельском хозяйстве (рост 20,3%), добыче углеводородов (18,4%) и обрабатывающей промышленности (17,5%).

Данил Бардин
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