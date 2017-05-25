19:52 24 мая 2017 8

Зарплаты у чиновников практически не растут Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сильнее всего кризис ударил по чиновникам, преподавателям, строителям и врачам. Такой тезис приводится в докладе РАНХиГС об экономической ситуации в России.

Как сообщает Lenta.ru, с 2014-го по 2016 год зарплата чиновников выросла всего на 2,8%. В сфере образования зарплаты увеличились на 8,8%, в строительстве — на 10%, в медицине — на 10,3%. Инфляция при этом составила 19%.

На печальную ситуацию с доходами чиновников влияет мораторий на рост зарплат.

Куда лучше обстоят дела в рыболовной отрасли (прирост зарплат на 44% за два года), в сельском хозяйстве (рост 20,3%), добыче углеводородов (18,4%) и обрабатывающей промышленности (17,5%).