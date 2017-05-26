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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
22:28  25 мая 2017 2

В новом мессенджере Усманова открылся первый политический канал

Интервью Леонида Давыдова. Москва, давыдов леонид
Леонид Давыдов одним из первых опробовал TamTamФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первым политическим каналом, который открылся на площадке нового мессенджера TamTam, стал «Давыдов.Индекс». Аккаунт представляет собой зеркало популярного Telegram-канала, который ведет председатель Фонда «Петербургская политика» политолог Леонид Давыдов. Автор рассказал «URA.RU», что сейчас в TamTam транслируется контент Telegram-канала.

Давыдов.Индекс теперь и на Tam.Tam
Фото: скрин

«Я рассчитываю расширить свою аудиторию, а также обезопасить контент „Давыдов.Индекс“ на случай блокировки Telegram. Надеюсь. что TamTam будет бороться с анонимными каналами, так как считаю, что если ты распространяешь информацию, то она должна быть верифицирована, и ты должен за нее отвечать», — заявил «URA.RU» Давыдов.

Напомним, что в четверг, 25 мая, Mail.Ru Group запустила мессенджер TamTam на базе системы обмена сообщений в сети «Одноклассники».

Марина Иванова
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