20:36 02 июня 2017 0

В Центробанке сказали, когда население будет работать всего четыре дня в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов предсказал, что через 15 лет пятница в России станет выходным днем.

Это произойдет благодаря росту производительности труда и повсеместному внедрению роботов, заявил он в ходе Петербургского международного экономического форума, передает Nation news. Также Швецов сделал прогноз о том, что это станет толчком для развития новых секторов экономики, которые связаны со свободным временем.

Оптимизм представителя Центробанка не разделяет профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. По ее мнению, это произойдет позже и «более плавно». «Но если мы говорим об автоматизации, роботизации, новых технологических и технических решениях, то именно к такому изменению они и должны привести, а не к колоссальной безработице», — заявила она «Национальной службе новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, с неожиданным заявлением на форуме также выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он считает, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов, при этом зарплата людей не должна уменьшиться.