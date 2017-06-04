В Петербурге ребенок погиб под колесами велосипеда

21:54 04 июня 2017 0

Велосипедист насмерть сбил шестилетнего ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трагический инцидент произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в Шуваловском парке, — велосипедист насмерть сбил шестилетнего ребенка.

По словам очевидцев, мальчик кормил белку на краю дорожки. В это время в него врезался велосипедист. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает информагентство Nation News.

Медики не смогли помочь ребенку и только констатировали смерть мальчика. Сам велосипедист после происшествия находится в шоке.