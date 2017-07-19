Самолеты НАТО и США провели разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, принадлежащие Британии и НАТО, провели разведывательные действия возле границ Калининградской области.
Американское военное судно вылетело с базы Милденхолл в Англии, после чего около трех часов обследовало северную сухопутную границу Калининградской области с воздушного пространства Литвы, передает телеканал 360.
В это же время британский военный самолет курсировал к югу от российского региона в воздушном пространстве Польши. При этом все самолеты были оборудованы станцией для ведения радиотехнической разведки.