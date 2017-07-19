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19 июля 2017
Главные новости Москвы
19:55  19 июля 2017 2

Самолеты НАТО и США провели разведку у границ России

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, самолет f-22 raptor
Американский самолет промониторил границу РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, принадлежащие Британии и НАТО, провели разведывательные действия возле границ Калининградской области.

Американское военное судно вылетело с базы Милденхолл в Англии, после чего около трех часов обследовало северную сухопутную границу Калининградской области с воздушного пространства Литвы, передает телеканал 360.

В это же время британский военный самолет курсировал к югу от российского региона в воздушном пространстве Польши. При этом все самолеты были оборудованы станцией для ведения радиотехнической разведки.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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