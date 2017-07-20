Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию у московского «Межтопэнергобанка». Кредитная организация занимала 108 место в банковской системе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Причина отзыва лицензии у «Межтопэнергобанка» в том, что кредитная организация размещала деньги в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые риски. Банк выдавал кредиты бизнесменам, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.
Кроме того, по данным ЦБ, «в организации не соблюдали требования законов по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма». Сотрудники плохо контролировали проведенные операции и не всегда предоставляли требуемую информацию в уполномоченные органы.
«Руководители банка не предприняли мер по нормализации его деятельности. В их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов», — говорится в официальном сообщении на сайте ЦБ.
Отметим, что ЦБ не раз высказывал замечания по поводу «Межтопэнергобанка»: в кредитной организации дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
На официальном сайте «Межтопэнергобанка» сообщается, что он действует в 34 городах России. Офисы организации есть в Перми, Тюмени и Челябинске.
Ранее стало известно о том, что рухнул банк «Югра», ЦБ ввел в организации временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. 20 июля пострадавшим вкладчикам банка «Югра» начали выплачивать средства, хотя была информация, что банкам-агентам поступило распоряжение прекратить такую работу.