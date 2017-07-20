Магазины с продукцией УВЗ закрыли из-за долгов по налогам

Проект корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) UVZSHOP закрыт из-за задолженности по налогам. Счета уже арестованы, персонал уволен, а брендовую продукцию опечатали налоговики, она уже находится на складе.
Общая задолженность организации сейчас составляет порядка 10 млн рублей, а сумма нереализованной продукции — более 15 млн рублей. «За два месяца прошли массовые сокращения — уволены все продавцы, менеджеры. К августу останется около 5—10 сотрудников», — передает «Коммерсант» слова собеседника агентства.
Старший партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Шкребело подтвердил, что УВЗ находится в непростой финансовой ситуации. Нижнетагильский завод должен 7,3 млрд рублей и 30 млн долларов «Альфа-банку». Реструктуриhовать этот долг руководство компании пытается в Газпромбанке.
Напомним, что магазин UVZSHOP, продающий брендовую одежду завода, открылся в 2013 году. В проект вложили около 20 млн рублей. На Урале работало несколько точек — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Один магазин был и в Москве. Но в 2017 году проект был свернут, перестал работать даже сайт магазина.