{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
13:26  20 июля 2017 0

Магазины с продукцией УВЗ закрыли из-за долгов по налогам

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, увз, uvzshop, сервиз, кейс, набор для пикника
UVZSHOP открылся в 2013 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Проект корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) UVZSHOP закрыт из-за задолженности по налогам. Счета уже арестованы, персонал уволен, а брендовую продукцию опечатали налоговики, она уже находится на складе.

Общая задолженность организации сейчас составляет порядка 10 млн рублей, а сумма нереализованной продукции — более 15 млн рублей. «За два месяца прошли массовые сокращения — уволены все продавцы, менеджеры. К августу останется около 5—10 сотрудников», — передает «Коммерсант» слова собеседника агентства.

Старший партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Шкребело подтвердил, что УВЗ находится в непростой финансовой ситуации. Нижнетагильский завод должен 7,3 млрд рублей и 30 млн долларов «Альфа-банку». Реструктуриhовать этот долг руководство компании пытается в Газпромбанке.

Напомним, что магазин UVZSHOP, продающий брендовую одежду завода, открылся в 2013 году. В проект вложили около 20 млн рублей. На Урале работало несколько точек — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Один магазин был и в Москве. Но в 2017 году проект был свернут, перестал работать даже сайт магазина.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров