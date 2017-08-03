11:15 03 августа 2017 0

Добрыню подарили французским полицейским по инициативе главы МВД России РИА Новости/Анна Тихомирова

Немецкая овчарка Добрыня, подаренная французским полицейским главой МВД России Владимиром Колокольцевым, не сможет послужить закону. У двухлетней собаки обнаружилось наследственное заболевание, которое невозможно диагностировать в раннем возрасте. Поэтому Добрыня будет жить Национальном центре подготовки кинологических подразделений МВД Франции в городе Канн-Эклюзе на полном пансионе.

Судьбу подарка российских полицейских французским коллегам выяснил Life. Трехмесячный щенок был передан МВД Франции в декабре 2015 года. Однако перед началом курсовой подготовки пса обследовали ветеринары и нашли у него заболевание, которое не позволило собаке нести службу. Из-за дисплазии (аномалии задних конечностей) Добрыню невозможно использовать для атаки, а для поиска взрывчатки или наркотиков он слишком массивен.

В Национальном центре подготовки кинологических подразделений МВД Франции пса будут пожизненно поить-кормить за счет бюджета, а также присматривать за его здоровьем.

В ноябре 2015 года французская полиция вышла на след организатора и пособников террористической атаки, которая унесла жизни 130 человек. Во время задержания злоумышленников в городе Сен-Дени 18 ноября полицейские потеряли служебную собаку по кличке Дизель. Овчарка приняла на себя первую автоматную очередь и ударную волну от взрыва пояса шахида, который привела в действие смертница. Благодаря действиям собаки, спецназовцы смогли определить количество террористов и место их укрытия. В результате операции двое боевиков были убиты, семеро задержаны.

7 декабря 2015 года заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов передал послу Франции в РФ Жан-Морису Риперу трёхмесячную овчарку по кличке Добрыня в знак солидарности с французскими коллегами.