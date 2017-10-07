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07 октября 2017
06:46  07 октября 2017 3

В Мексике расстреляли чиновника по имени Сталин

В Мексике продолжается череда убийств чиновниковФОТО: cloudfront.net

В Мексике неизвестные расстреляли мэра города Парачо по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом на своей странице в Twitter заявил губернатор штата Мичоакан Сильвано Ауреолес.

«Мои самые искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром», — цитирует Ауреолеса телеканал 360.

По словам губернатора Мичоакана, в городе усилены меры безопасности. Полиция собирает показания, чтобы установить все обстоятельства убийства.

Убийство мэра Парачо — далеко не первая подобная расправа для Мексики за последние годы. В июле прошлого года был застрелен мэр города Сан-Хуан-Чамула, а спустя несколько дней участники наркокартеля «Крестоносцы» убили главу города Сьюдад-Альтамирано Амброзио Сото.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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