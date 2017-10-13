Кузнецова лично проверила хоспис для неизлечимых детей в Москве

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова посетила отделение паллиативной медицинской помощи Морозовской больницы в Москве.
Всего в больнице сейчас находится 32 неизлечимо больных ребенка, с каждым из них Анна Кузнецова познакомилась лично. Их родители рассказали уполномоченному, что детям предоставляют необходимую помощь и обеспечивают всеми препаратами, а родственники получают необходимую психологическую поддержку.
Так же президент фонда «Вера» Юлия Матвеева рассказала омбудсмену, как организовано сотрудничество между медицинским учреждением и благотворительной организацией, и о работе в регионах, где хосписов нет.
«Паллиативная помощь детям в России должна быть представлена как отлаженная система, которая учитывает все разнообразие способов помощи детям — как в стационарах, так и на дому, как в государственных учреждениях, так и в частных. Ни один родитель и ни один ребенок не должны оставаться один на один с этой проблемой», — цитирует пресс-служба Анну Кузнецову.
Как напоминает РАПСИ, в субботу, 14 октября, во Всемирный день хосписной помощи, омбудсмен проведет межведомственное совещание по паллиативной помощи и представит дорожную карту по ее развитию в стране.
По оценке аппарата омбудсмена, в паллиативной помощи в России нуждаются порядка 40 тысяч детей. При этом нет единого реестра пациентов, отсутствует даже регистр неизлечимых заболеваний, при которых такая помощь должна оказываться.