{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
17:41  15 октября 2017 0

«Специалист по счастью» Ник Вуйчич рассказал, чего не хватает россиянам

Ник Вуйчич в КРК
Ник Вуйчич знает секрет счастья россиянФото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы быть счастливыми россиянам нужно знать правду о себе. Об этом рассказал известный австралийский оратор и писатель Ник Вуйчич.

Как считает Вуйчич, в России и в любой другой стране мира для счастья жизненно необходима правда. «Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это даёт силу преодолевать невзгоды», — отметил мотивационный спикер в разговоре с RT. Он считает, что счастье не зависит от того, как человек выглядит, сколько у него есть денег и чего он достиг в жизни.

Ник Вуйчич подчеркнул, что людям не нужно впадать в апатию из-за того, что общество развивается не так быстро, как хотелось бы некоторым.

Человек без рук и ног, сумевший сделать блестящую карьеру оратора, Ник Вуйчич является почетным гостем XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 14 по 22 октября в Сочи. В нем участвуют 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Ник собирается выступить с лекцией 18 октября. Он расскажет молодежи о том, как повысить мотивацию в жизни.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров