«Специалист по счастью» Ник Вуйчич рассказал, чего не хватает россиянам

Чтобы быть счастливыми россиянам нужно знать правду о себе. Об этом рассказал известный австралийский оратор и писатель Ник Вуйчич.
Как считает Вуйчич, в России и в любой другой стране мира для счастья жизненно необходима правда. «Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это даёт силу преодолевать невзгоды», — отметил мотивационный спикер в разговоре с RT. Он считает, что счастье не зависит от того, как человек выглядит, сколько у него есть денег и чего он достиг в жизни.
Ник Вуйчич подчеркнул, что людям не нужно впадать в апатию из-за того, что общество развивается не так быстро, как хотелось бы некоторым.
Человек без рук и ног, сумевший сделать блестящую карьеру оратора, Ник Вуйчич является почетным гостем XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 14 по 22 октября в Сочи. В нем участвуют 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
Ник собирается выступить с лекцией 18 октября. Он расскажет молодежи о том, как повысить мотивацию в жизни.