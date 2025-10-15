Суд запретил пикап-курсы блогера Лесли, склонявшего к изнасилованию

Курсы секс-коуча Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли запретили. Такое решение вынес суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении прокуратуры.
В августе суд заочно арестовал на два месяца Кириллова. Тогда стало известно, что его обвиняют в склонении к изнасилованию: по версии следствия, Лесли призывал своих учеников приставать к незнакомым женщинам, чтобы обрести уверенность в себе. Уголовное дело против него было возбуждено 25 июня. Спустя почти два месяца Кириллова объявили в федеральный розыск. Сам коуч считает, что сможет избежать наказания. Кто такой Кириллов, что ему грозит и в каких скандалах он был замешан — подробности в материале URA.RU.
