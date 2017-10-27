UTair обвинили в сокрытии опасного инцидента в небе над Москвой

18:35 27 октября 2017 0

Компания отрицает, что инцидент имел место Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С самолетом авиакомпании UTair, следовавшим 13 октября из Краснодара в Москву, произошел чрезвычайный инцидент во время посадки в аэропорту Внуково, сообщает портал Aviation Herald. При этом авиакомпания публично не озвучивала информацию о данном происшествии.

При заходе на посадку экипаж авиалайнера решил пойти на второй круг. По данным бортовых самописцев, набирая высоту, самолет фактически перешел в режим сваливания, что особенно опасно на малой высоте. Как пишет «Life.ru», расследованием причин инцидента занимаются специалисты Ространснадзора.

В пресс-службе UTair не ответили на звонок «URA.RU». Также для комментариев оказался недоступен глава отдела управления флотом авиакомпании. Позже пресс-служба UTair связалась с нашим агентством, рассказав, что все рейсы авиакомпании за 13 октября 2017 года, следующие по маршруту Краснодар-Москва, были выполнены без авиационных происшествий.

Ранее сообщалось, что UTair планирует увеличить число международных рейсов.