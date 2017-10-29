Шведы обвинили российских хакеров в рассылке опасного вируса

Программа шифрует все данные на ПК
Шведский телеканал СВТ обвинил российских хакеров в рассылке вируса-вымогателя с российских серверов. Письма приходят пользователям с ложных адресов шведских компаний Telia и PostNord.
По данным СМИ, в Швеции письма с вирусом получили 1,6 млн пользователей интернета. Всего в списке пострадавших значится 31 страна. Вирус шифрует все файлы на электронном устройстве, требуя выкуп в 440-660 евро в криптовалюте биткойн, пишет РИА «Новости».
Журналисты утверждают, что у них есть доказательства российского следа в рассылке вируса. В частности говорится, что IP-адрес управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга.